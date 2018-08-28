Фото: mvestnik.ru
Глава российского государства Владимир Путин выскажет свое мнение о пенсионной реформе в формате телеобращения. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на пресс-секретаря лидера страны Дмитрия Пескова.
Он уточнил, что президент сделает заявление в среду, 29 августа. Время телеобращения неизвестно.
Позднее Песков заявил, что Путин "отреагировал на общественную резонансность темы". Господин Песков добавил, что выбранный президентом формат вызван "важностью темы", а не падением его рейтинга.
Сам глава РФ во вторник, 28 августа, сказал, что выступит с заявлением по вопросу пенсионной реформы в скором времени. Президент считает, что при изменении пенсионного законодательства нужен "взвешенный, неформальный подход". По мнению Путина, "нельзя действовать механически, нужно учитывать человеческий фактор".
19 июля Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о повышении пенсионного возраста. Документ предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Данная инициатива вызвала недовольство многих россиян.
Комментарии
А что за сексизм? Почему женщинам 63, а мужчинам 65? Чем женщина хуже мужчины? Меня это оскорбляет!
17.56
Когда рожать научишься, тогда будешь на равных с женщинами
18:02
Тебе самой не тошно, что тебя считают слабее мужчины?
так он-же был не в курсях, так Писков сказал
18:02
Так разучились рожать, ведь если бы рожали- пенсионный возраст не повышали бы
Нормальный выход на пенсию в 60 и 62
С умным лицом скажет, что он против, но ничего другого сделать нельзя, ну подачку кинет, что поднимут немного на меньше... тьфу ему в рожу
Нормальный выход на пенсию в 60 и 62
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Это ненормальный выход для России, когда процентов хотя бы 60% трудоспособного населения будет доживать до 70 лет тогда можно будет говорить о каком то повышении
Вот как раз 60% и доживают до 71,5, а остальным 40% хватит жрать сахар с салом и на пробежку
"добрый царь" пожурит нерадивых бояр за формализм и скостит пенсам по два года, и лекторат падёт ниц в упоении, со слезами благодарности на глазах
Вот как раз 60% и доживают до 71,5, а остальным 40% хватит жрать сахар с салом и на пробежку
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Ну да а еще в Барауле средняя зар.плата 28000 рублей, так? ну и сказочник
18:22
гость
"добрый царь" пожурит нерадивых бояр за формализм и скостит пенсам по два года, и лекторат падёт ниц в упоении, со слезами благодарности на глазах
Старая рабочая схема)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Главный ресурс России - это её непредсказуемость
Пенсионер будет рассказывать о пенсионной реформе. что может быть маразматичнее?
28.08.2018 18:20
- гость -
Вот как раз 60% и доживают до 71,5, а остальным 40% хватит жрать сахар с салом и на пробежку
Скорее наоборот - 60% придётся бежать за сахаром в сале. А вообще смешно получилось, всем певцам\игрокам за Володю прищемили пальцы крышкой...и они заткнулись)) Поделом!
Святой, равноапостольный...отец наш...слово молвит! Веруем!
А вообще "топители" за Володю думали, что им под носом пряником водят....но никакого пряника и в помине не было - сейчас они просто получат кнутом за свою необучаемость)))))Ахаххахахахахаххахахаха))))) По заслугам и награда)))
еще в Барауле средняя зар.плата 28000 рублей, так? ну и сказочник
Зар.плата за 30000, не сказочник а обычный человек