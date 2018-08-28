Вторник, 28 Август, 18:42

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 67,39
€ 78,76
471273
22°
Обь
134см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Telegram согласился передавать ФСБ данные о террористах

, ИА "Амител"
Информация будет раскрыта по судебному запросу

Фото: newsrussia.today

Мессенджер Telegram согласна передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на адвоката мессенджера Павла Чикова и ресурс "Код Дурова". Изменение политики конфиденциальности стало следствием судебного спора с ФСБ.

По словам юриста, представители Telegram никогда не отрицали права обязанности властей бороться с терроризмом, а наоборот, "предлагали именно такой цивилизованный путь — судебный запрос в обмен на раскрытие". При этом Чиков подчеркнул, что будет передана не переписка, а IP и телефон. "Баланс интересов национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни должен быть найден", — заявил он.

Мессенджер каждые полгода будет публиковать отчеты о сотрудничестве со спецслужбами по терроризму, однако пока подобных случаев не было.

Также сообщается, что речь идет только о данных конкретных пользователей, а не о массовой выдаче информации.

Согласно новой политике конфиденциальности мессенджер по распоряжению суда может раскрыть IP-адрес и номер телефона пользователя, переписка не упоминается.

Ранее в ФСБ не раз сообщали, что ряд совершенных и готовившихся в РФ терактов координировался через Telegram. На данной обстоятельство упирают в ведомстве.

В апреле Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в РФ, после того как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Глава РКН Александр Жаров, заявил, что аргументация представителей мессенджера, что это невозможно, является лукавством.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

28.08.2018 18:27
- гость -

Затюкали Пашку - убежал. Российского Илона Маска в СИЗО изнасиловали - умер. Впереди - прорыв!

0  0
28.08.2018 18:30
технарь

Чёта ржу! пойду на всякий в с балкона бумажный самолётик выкину. Диджитал резистанс, маму вашу...

0  0
28.08.2018 18:42
- гость -

18:30
технарь

Съезди лучше в Рубцовск - 100 метровый флаг пронеси.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
18:21
Telegram согласился передавать ФСБ данные о террористах 2
17:50
Кремль анонсировал телеобращение Путина по пенсионной реформе 29 августа 19
17:35
Эпичный "черный ветер" запечатлели на алтайской трассе 0
17:22
Врач-невролог на Алтае получила срок за взятки и "отмазывание" от армии 0
17:13
Адвокат Петросяна заявил, что Степаненко передумала разводиться 1
17:01
Жители Барнаула танцевали восемь часов подряд и зазывали Бузову на гастроли 9
16:46
Допрос пострадавших по делу Мотузной в Барнауле закрыли от журналистов 17
16:34
СМИ: ПФР перерассчитает выплаты работающим пенсионерам 6
16:25
Пожар в строящемся доме в Барнауле тушили девять человек 0
16:12
Шойгу анонсировал крупнейшие в России за 37 лет военные учения 7
16:02
"Отрасль требует заботы": Томенко назвал энергетические приоритеты Алтая 23
15:49
Налоговики выявили в Алтайском крае почти 40 нелегальных предпринимателей 7
15:34
СМИ: Путин готовит первое заявление о пенсионной реформе 19
15:22
Двухлетняя девочка умерла в Горном Алтае, опрокинув ведро с кипятком 3
15:16
Володин объяснил происхождение 400-метровой квартиры своей матери 9
15:10
В АлтГТУ появится военный учебный центр 1
15:03
Сыр, торговля, трикотаж: на Алтае проекты малого бизнеса поддержали рублем 0
14:59
Сетевой отель и новые маршруты: как будут развивать туризм в Алтайском крае 0
14:49
"АвтоВАЗ" официально представил новую Lada Granta 1
14:34
Пьяный сторож в Славгороде угнал грузовик, который должен был охранять 0
14:24
Порошенко грубо ответил журналисту, спросившему о предвыборных обещаниях 2
14:11
Подозреваемым в изнасиловании девушки в Барнауле оказался уроженец Кузбасса 1
14:03
В московских автобусах разрешат платить за проезд банковской картой 2
13:46
Полиция в Барнауле задержала вероятного насильника девушки 0
13:32
Запрета не будет: продажу алкоголя в День города решено не ограничивать 20
13:23
СМИ раскрыли подробности нападения на воинский эшелон в Забайкалье 14
13:13
Водителя такси в Барнауле судят за "нарко-ДТП" с шестью пострадавшими 1
13:03
Путин уверен, что Россия может совершить научно-технологический прорыв 26
12:52
Смотровые площадки с биноклями хотят установить в Нагорном парке Барнаула 6
12:33
В Новосибирске торговый центр три года работал незаконно 0
12:25
Как проголосовать за любимый детсад, чтобы ему дали денег на благоустройство 35
12:12
ДТП с участием авто под управлением девушек осложнило движение в Барнауле 30
12:04
В ВЭБе спрогнозировали курс рубля до конца 2018 года 4
11:50
Инновационные скрепления шпал с трамвайными рельсами тестируют в Барнауле 8
11:32
Названы регионы с самым дешевым "школьным набором" 0
11:21
День выборов в Барнауле будет безалкогольным 14
11:13
Канал HBO показал первые кадры нового сезона "Игры престолов" 0
11:01
Фотографии с отдыха Владимира Путина в Республике Тыва 18
10:49
Один шаг до онкологии: врачи подвели итоги акции "Скажи раку нет" 3
10:34
Строительную фирму зятя Трампа оштрафовали за подделку документов 4
10:30
Яркий и красивый: выбираем идеальный букет цветов к 1 сентября 0
10:21
Автобус задавил мужчину, лежавшего на шоссе Ленточный бор в Барнауле 26
10:13
Глава Минэнерго России Александр Новак прибыл в Барнаул 6
10:05
Неизвестные напали на воинский эшелон в Забайкалье 8
09:51
Легковой автомобиль насмерть сбил лося под Барнаулом 4
09:40
Рекордное количество первокурсников выйдет на линейку 1 сентября в АлтГТУ 1
09:35
Путин пожелал Тулееву "всего доброго" во время телефонного разговора 3
09:22
Светофоры отключают в Барнауле на Змеиногорском тракте и улице Гоголя 0
09:15
Экс-подполковник из США рассказал, почему Америка теряет мировое господство 0
09:08
Загоревшийся автомобиль в Новоалтайске тушили семь человек 0
09:00
Работники "Росводоканал Барнаул" участвуют в конкурсе "Мастер-2018" 0
08:58
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram 1
08:45
Барнаульцев призывают помочь собрать в школу детей из малоимущих семей 20
08:42
Российским студентам присвоят военное звание без призыва в армию 6
08:21
Более 4 млрд рублей хотят выделить власти на развитие туризма в РФ 2
08:17
Где приобрести электротехническую продукцию по выгодным ценам? 0
08:06
В Барнауле строят первый жилой комплекс с "двором для людей" 13
07:50
Охраняемую квартиру с витражной лоджией продают в Барнауле за 8,5 млн руб. 0
07:34
Проектирование будущего: кто и как в Барнауле применяет BIM-технологии 0
07:27
Спецкомиссия возьмет на себя отстающий по ЖКХ алтайский муниципалитет 2
07:19
Проблемному ЖК "Демидов Парк" сменили подрядчика за полгода до сдачи 5
07:03
Как стоматологи лечат головную боль и потерю слуха 0
06:48
Уникальность, персонализация и видео: о трендах в digital-маркетинге 1
06:32
Краб обжарил меня, или Крайне забавное "русское" меню во вьетнамском кафе 4
06:17
Тепло и дождливо: прогноз погоды в Алтайском крае на 28 августа 0
06:01
Пустыня, вампиры и инопланетяне: Барнаул и Сибирь глазами Голливуда 4
05:03
Опубликовано видео отдыха Владимира Путина в Туве 7
04:07
"Мегафон" вернул безлимитный доступ в интернет 3
03:08
МВД рассказало об отсутствии лимита выплат для информаторов 2
02:04
Владимир Путин прибыл в Новосибирск 0
01:09
Минздрав предлагает потратить 3 миллиарда рублей на пропаганду ЗОЖ 1
00:19
В проекте "Кортеж" Путина появится новая модель 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.