Фото: newsrussia.today
Мессенджер Telegram согласна передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на адвоката мессенджера Павла Чикова и ресурс "Код Дурова". Изменение политики конфиденциальности стало следствием судебного спора с ФСБ.
По словам юриста, представители Telegram никогда не отрицали права обязанности властей бороться с терроризмом, а наоборот, "предлагали именно такой цивилизованный путь — судебный запрос в обмен на раскрытие". При этом Чиков подчеркнул, что будет передана не переписка, а IP и телефон. "Баланс интересов национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни должен быть найден", — заявил он.
Мессенджер каждые полгода будет публиковать отчеты о сотрудничестве со спецслужбами по терроризму, однако пока подобных случаев не было.
Также сообщается, что речь идет только о данных конкретных пользователей, а не о массовой выдаче информации.
Согласно новой политике конфиденциальности мессенджер по распоряжению суда может раскрыть IP-адрес и номер телефона пользователя, переписка не упоминается.
Ранее в ФСБ не раз сообщали, что ряд совершенных и готовившихся в РФ терактов координировался через Telegram. На данной обстоятельство упирают в ведомстве.
В апреле Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в РФ, после того как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Глава РКН Александр Жаров, заявил, что аргументация представителей мессенджера, что это невозможно, является лукавством.
Комментарии
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