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24-летний житель Барнаула и его 26-летняя супруга получили срок за избиение молодой местной жительницы, а также совершение в ее отношении иных насильственных действий сексуального характера, сопряженные с угрозой убийством. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что инцидент произошел в ноябре прошлого года. Вечером 23-летняя жительница Барнаула встретила в одном из городских баров свою знакомую с мужем. Молодые люди начали вместе распивать спиртное. В какой-то момент подсудимая увидела у потерпевшей золотое кольцо и попросила отдать ей, а получив отказ, вывела на улицу и начала избивать. Затем к подсудимой присоединился ее супруг, который затем, угрожая ножом, совершил насильственные действия сексуального характера. Затем подсудимые забрали у девушки сотовый телефон и золотое кольцо и скрылись. После этого они уехали из города, но позже их задержали полицейские.

В ходе предварительного следствия супруги отрицали факт разбойного нападения и сексуального насилия, но собранные в ходе следствия доказательства оказались достаточными. В результате суд назначил мужчине 12 лет колонии строгого режима, а его супруге — девять лет колонии общего режима. Место жительства малолетнего ребенка осужденных органами опеки определено у родственников.