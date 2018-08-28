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Роскомнадзор пригрозил сервису "Яндекс.Видео" блокировкой

, ИА "Амител"
Причина заключается в ссылках на пиратский контент

Фото: naked-science.ru

Роскомнадзор (РКН) заблокирует "Яндекс.Видео", если сервис до вечера четверга, 30 августа, не удалит ссылки на пиратский контент. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на замглавы ведомства Вадима Субботина.

Он добавил, что речь идет лишь о блокировке "Яндекс.Видео". "Вопрос в том ресурсе, который дает доступ к этому контенту", — подчеркнул Субботин.

По словам замглавы ведомства, он не знает, отразится ли на работе поисковика выполнение требований РКН убрать ссылки из поисковой выдачи, и адресовал данный вопрос "коллегам из "Яндекса".

"Я уверен, любой поисковик способен поменять алгоритмы и исключить из выдачи пиратские ресурсы", — заявил Субботин.

Замглавы ведомства добавил, что Роскомнадзор направил "Яндексу" уведомление вечером в понедельник, 27 августа. РКН готов к диалогу, но "в четверг вечером" время исполнения предписания истекает.

Агентство подчеркивает, что речь идет о нелегальном размещении сериалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационного сериала "Осторожно, земляне!". 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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