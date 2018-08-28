Фото: twitter.com
Британский премьер Тереза Мэй решила потанцевать с учениками средней школы в Кейптауне, чем озадачила пользователей Сети. Видео неловкого танца опубликовали в Twitter-аккаунте правительства ЮАР, пишет "РИА Новости".
Мэй приехала в страну с официальным визитом. В Кейптауне она посетила школу, где ученики пели и танцевали. Британских пользователей смутили странные па главы правительства.
"Тереза Мэй — это я на свадьбах, когда меня все-таки вытаскивают на танцпол, хотя я весь вечер старался этого избежать", — отметил один из пользователей.
"Тереза Мэй украла мой свадебный танец под названием "Я должен был отправиться спать еще час назад", — добавил другой юзер.
Ряд комментаторов сравнили Мэй с роботом из "Футурамы" и других фильмов.
"А это можно развидеть?" — поинтересовался еще один юзер.
"Теперь Тереза Мэй не только безнадежный премьер-министр, но и такой же безнадежный танцор", — заключил еще один пользователь.
[WATCH]: Prime Minister #TheresaMay at ID Mkhize Senior Secondary in Gugulethu, Cape Town. @SABCNewsOnline @SAgovnews @KhayaJames @UbuntuRadioZA @PresidencyZA @DBE_SA pic.twitter.com/lanmSeKWAS— DIRCO South Africa (@DIRCO_ZA) 28 августа 2018 г.
28 августа 2018 г.
28 августа 2018 г.
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