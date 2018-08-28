Фото: twitter.com

Британский премьер Тереза Мэй решила потанцевать с учениками средней школы в Кейптауне, чем озадачила пользователей Сети. Видео неловкого танца опубликовали в Twitter-аккаунте правительства ЮАР, пишет "РИА Новости".

Мэй приехала в страну с официальным визитом. В Кейптауне она посетила школу, где ученики пели и танцевали. Британских пользователей смутили странные па главы правительства.

​"Тереза Мэй — это я на свадьбах, когда меня все-таки вытаскивают на танцпол, хотя я весь вечер старался этого избежать", — отметил один из пользователей.

​"Тереза Мэй украла мой свадебный танец под названием "Я должен был отправиться спать еще час назад", — добавил другой юзер.

Ряд комментаторов сравнили Мэй с роботом из "Футурамы" и других фильмов.

​"А это можно развидеть?" — поинтересовался еще один юзер.

"Теперь Тереза Мэй не только безнадежный премьер-министр, но и такой же безнадежный танцор", — заключил еще один пользователь.