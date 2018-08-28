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Дуров заявил, что Telegram не будет рассматривать обращения от спецслужб РФ

, ИА "Амител"
Раньше появилась информация, что Telegram будет раскрывать данные пользователей спецслужбам по решению суда

Фото: vk.com

Мессенджер Telegram не будет рассматривать обращения от спецслужб России по выдаче IP-адресов и номеров телефонов пользователей. Об этом заявил его основатель Павел Дуров, пишет ТАСС.

"Какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России", — подчеркнул он.

Дуров считает, что спецслужбам России необходим доступ к сообщениям всех пользователей, а не те данные, которые Telegram будет предоставлять по решению суда.

Также основатель мессенджера добавил, что не ждет прекращения блокировки Telegram в РФ из-за изменения политики конфиденциальности сервиса.

"Может ли это изменение привести к прекращению попыток блокировки Telegram в России? Думаю, что нет", — написал он.

Дуров объяснил, что новая политика конфиденциальности Telegram связана с необходимостью соответствовать европейскому закону о персональных данных.

Напомним, ранее появилась информация, что мессенджер готов раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя при получении судебного решения, которое подтверждает, что пользователь подозревается в терроризме.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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