Фото: omskportal.ru

Глава России Владимир Путин в ходе визита в Омск возложил цветы к памятнику Михаилу Ульянову, творческая карьера которого начиналась в этом городе, а также пообщался с горожанами, пишет "Омская Губерния".

Отмечается, что там же президент пообщался с местными жителями и школьниками, которые попросили Путина сделать совместное фото на память и расписаться в дневниках. С горожанами российский лидер обсудил насущные вопросы жизни в стране и развития региона.

Также президент и глава региона Александр Бурков прогулялись по историческому центру города. Они обменивались впечатлениями и обсуждали результаты и перспективы обновления центра Омска.

В этот же день Путин проведет совещание по социально-экономическим вопросам с участием членов российского правительства. Итоги рабочего визита в Омск подведут на встрече с врио губернатора Александром Бурковым.