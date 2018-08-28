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Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что ждет от МИДа страны необходимый пакет документов для разрыва договора о дружбе с РФ. Об этом пишет "Рамблер.Новости".

"Наконец мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ", — написал президент, заявив, что по вине Москвы договор "уже давно стал анахронизмом".

Кроме этого, Порошенко призвал к скорейшему созданию координационного органа по формированию консолидированного иска Украины к РФ для "возмещения нанесенного ущерба".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был ратифицирован сторонами в 1998 году. В документе говорится, что, в частности, стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ.

Ранее Киев уже объявлял о планах денонсировать договор.