Фото: Алевтина Бондаренко

28 августа в барнаульском штабе врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко прошел круглый стол, на котором обсуждалась реализация проекта "Комфортная городская среда" (КГС). Активное участие в мероприятии приняли депутаты Барнаульской гордумы от "Единой России" во главе с руководителем фракции Вячеславом Перерядовым. В ходе дискуссии выступил каждый из кураторов программы по 5 районам города.

Стоит отметить, что программа КГС реализуется в Алтайском крае уже второй год. Напомним, речь идет о благоустройстве дворов и общественных территорий. Главная цель проекта — создание комфортных условий жизни для людей. Средства на реализацию выделяются из федерального, краевого, городского бюджетов и внебюджетных источников.

В прошлом году в Барнауле было благоустроено 106 дворов и две территории общественного назначения. Финансирование программы на 2018 год запланировано в объеме 216 млн рублей. Всего в этом году будет отремонтировано 65 дворов, а также территории общественного пользования. Последние были выбраны самими жителями в ходе рейтингового голосования. Это Нагорный парк, площадь Мира, аллея Целинников, сквер "Химиков", Ленинградская аллея, улица Молодежная, сквер адмирала Кузнецова. Работы по благоустройству идут в каждом из районов города.

Как отметил депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко, вопрос благоустройства дворов является наиболее актуальным для жителей. Многие дома были построены еще во времена СССР, и реновация дворового пространства здесь не проводилась как минимум 30 лет. И вот в 2017 году в Барнауле удалось отремонтировать сразу 106 дворовых территорий на сумму около 151 млн рублей. В них появились, помимо нового асфальта и бордюрного камня, детские площадки, зоны отдыха, контейнеры для мусора, рассказал координатор проекта КГС в Барнауле.

Все тендеры в этом году выиграла одна компания — ПСК "Индустрия". Несмотря на то, что крайний срок выполнения работ заявлен до 30 ноября, по договоренности с исполнителем, все планируется закончить еще до наступления холодов. Так, в настоящее время асфальт уложен уже в 38 из 65 барнаульских дворов, работы продолжаются в 16 дворах.

Депутат БГД Дмитрий Абалымов предложил включить уже в следующем году в перечень обязательных работ водоотведение. На данную проблему неоднократно жаловались жители города. Кроме того, куратор программы КГС по Октябрьскому району Барнаула посоветовал активнее привлекать людей к обсуждению проектов, чаще добиваться обратной связи от ТОСов и домкомов.

Также он призвал не забывать про внешний вид подъездов со стороны улицы (козырьки, ступени), который резко контрастирует с отремонтированным пространством. По его словам, дополнительные средства на эту статью расходов будут символическими.

Своего коллегу по Барнаульской думе поддержал Дмитрий Ильиных. По его словам, жители лучше любого подрядчика и дизайнера знают особенности своего двора, где скапливается вода и остаются лужи, где скользко зимой и т. д. Все эти нюансы помогут проектировщикам и исполнителям сделать максимально комфортный проект, но для этого необходимо выстраивать диалог с населением.

Алексей Маликов, в свою очередь, предложил учесть в будущих проектах на 2019 год такой аспект, как безбарьерная среда. Также куратор КГС по Ленинскому району города посоветовал в будущем в комиссию по приемке объектов включать представителей организаций инвалидов.

Еще одно важное предложение касалось снижения доли софинансирования со стороны горожан. По мнению Дмитрия Ильиных, необходимо как минимум сократить эту величину вдвое, чтобы сумма не ложилась тяжелым бременем на барнаульцев.

Кроме того, депутаты высказали пожелание подрядчику привлекать студотряды для работы по программе КГС. Уже со следующего года студенты, почти наверняка, будут благоустраивать дворы барнаульцев.

По словам Вячеслава Перерядова, большой проблемой пока что остается частный сектор в Барнауле, необходимо продумать механизм, как его можно включить в благоустройство по программе "Комфортная городская среда".

Еще одно предложение, озвученное главой фракции ЕР в Барнаульской городской думе, касалось возможного участия юрлиц, занимающих первые этажи жилых домов, в ремонте дворов. Вячеслав Перерядов предложил подумать, как можно привлечь бизнес к софинансированию работ по благоустройству.

Отметим, что в дискуссии активное участие приняли представители ОНФ, а также Общественной палаты Барнаула. Они высказали свое видение по реализации программы, поддержав инициативы депутатов, курирующих КГС по районам города.

В целом все собравшиеся выразили удовлетворение тем, как проходит второй год реализации программы в Барнауле. Думается, что в следующем году в Барнауле станет еще комфортнее, и это сможет почувствовать каждый житель города.