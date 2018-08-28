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Роскомнадзор рассмотрит возможность разблокировки мессенджера Telegram, если он выполнит предписание суда по передаче ФСБ ключей для дешифровки. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на замглавы ведомства Вадима Субботина.

"Коллегам следует обратиться в наши компетентные органы — Федеральную службу безопасности — с тем, чтобы, как того требует российское законодательство, вступить с ними во взаимодействие и предоставлять те данные, которые они предоставлять на территории России должны", — сказал Субботин, добавив, что разблокировка возможна, если они исполнят решение суда о передаче ключей для дешифровки ФСБ.

Он добавил, что в решении суда сказано, что Telegram нарушает обязательства как организатор распространения информации (ОРИ).

"Вот когда они будут соблюдать обязательства, тогда будет вестись разговор об исполнении ими решения суда и фактически прекращении действий по блокировке со стороны Роскомнадзора", — добавил Субботин.

Напомним, ранее Telegram обновил политику конфиденциальности. Теперь мессенджер может раскрывать IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя при получении судебного решения, которое подтверждает, что пользователь подозревается в терроризме.