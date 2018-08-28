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Российский лидер Владимир Путин освободил от должностей 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и СКР. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на официальный интернет-портал правовой информации.

Среди освобожденных от должности значатся начальник ГУ МЧС по Томской области Михаил Бегун, замначальника ГУМВД по Саратовской области Андрей Бойко, начальник УФСИН по Коми Игорь Ванеев, начальник УМВД по Ульяновской области Юрий Варченко, а также первый замруководителя военного СУ СКР по Южному военному округу Дмитрий Васильев.

Также своих должностей лишились начальник ГУМЧС по Мурманской области Владимир Гусев, глава ГУМЧС по Сахалинской области Денис Ильинов, руководитель СУСК по Кемеровской области Сергей Калинкин, замначальника ГУМВД по Кемеровской области Игорь Коршунов и глава УФСИН по Омской области Сергей Корючин.

Кроме этого, своих постов лишились глава УМВД по Брянской области Валентин Кузьмин, начальник департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Сергей Ляшенко, начальник УФСИН по Волгоградской области Павел Радченко, первый замначальника Договорно-правового департамента МВД Геннадий Спирин, а также замначальника ГУМВД по Нижегородской области Григорий Ткаченко.

Кроме этого, Путин освободил от должности заместителя главы МЧС Владлена Аксенова.