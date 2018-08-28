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Порядка тысячи туристов из России, которые купили авиабилеты у туроператора "Турово", не могут вылететь из Болгарии. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на пресс-службу Ростуризма.

В данный момент на территории Болгарии находятся порядка тысячи туристов из России, которые "должны были возвращаться на родину рейсами авиакомпании Bulgaria Air в период до 9 сентября и на данный момент не могут воспользоваться оплаченной авиаперевозкой".

Причиной сбоя стал спор двух хозяйствующих субъектов - российской туркомпании "Турово" и болгарской фирмы "Ной Тревел". Болгарская компания выступала посредником с авиакомпанией Bulgaria Air, которая досрочно прекратила сотрудничество с компанией "Турово". Последняя, в свою очередь, продавала билеты россиянам.

Поводом для разрыва отношений стала задолженность "Турово" болгарской фирме "Ной Тревел". Уже проданные билеты были выпущены в повторную продажу. В заложниках оказались туристы из России.

В Ростуризме призвали изменить сложившуюся систему оказания услуг авиаперевозки туристам из РФ, которые отправляются в турпоездку в Болгарию. "Эта система, предполагающая многоуровневые цепочки посредников, существование многих из которых не имеет под собой экономических оснований, непрозрачные схемы и условия взаиморасчетов между ними, монополизацию некоторых сегментов рынка отдельными компаниями и заключение договоров с односторонними обязательствами, не защищающих интересы туристов, создает предпосылки для удорожания услуг и неисполнения обязательств перед потребителями", — добавило ведомство.

В Ростуризме отметили, что уже удалось решить вопрос с возвращением организованных детских тургрупп. В РФ вернулись свыше 100 детей за счет болгарского туроператора. Еще 24 ребенка вывезут 31 августа.