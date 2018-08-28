Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Новосибирской области

Новосибирское управление Россельхознадзора за последние дни не впустило в регион 8065 цветов. Об этом пишет портал "НДН.Инфо".

Уточняется, что самую большую партию - 7535 казахстанских роз — задержали в Карасуке. На эти цветы не были оформлены фитосанитарные сертификаты. Розы везли на продажу в Новосибирск, но их вернули отправителю в Казахстан.

530 зараженных цветов специалисты ведомства обнаружили в "Толмачево". Выяснилось, что 480 испанских хризантем и 50 итальянских гербер заражены цветочным трипсом. Все европейские цветы по согласованию с владельцем партии сожгли.