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Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Олег Торубаров продолжит службу в качестве главы МВД Крыма – соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. "Назначить генерал-лейтенанта полиции Торубарова Олега Ивановича Министром внутренних дел по Республике Крым, освободив его от занимаемой должности", — говорится в тексте указа.

Напомним, что информация о переводе Торубарова в другой регион циркулировала продолжительное время. То и дело со ссылкой на инсайдеров сообщалось, что он продолжит карьеру в Крыму или в Свердловской области.

Что касается нового руководителя ГУ МВД по Алтайскому краю, то им назначен генерал-майор полиции Андрей Анатольевич Подолян. Ему 50 лет, является уроженцем Рубцовска. Высшее образование получил в АлтГУ по специальности "правоведение". В органах внутренних дел работает с 1991 года, начинал в должности милиционера ППС в родном Рубцовске, затем продолжил карьеру оперуполномоченным в уголовном розыске.

С 1999 года Подолян был заместителем начальника отдела по борьбе с организованной преступностью по Рубцовску. С 2001 года он возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью в Бийске, в 2005-2011 годах — УБЭП МВД по Республике Алтай. В 2011 году назначен заместителем начальника полиции Прикамья, откуда в 2015 году был переведен на пост заместителя начальника ГУ МВД по Волгоградской области.

Олег Иванович Торубаров родился 30 октября 1958 года в городе Котовске Одесской области в семье военнослужащего. В органах внутренних дел с 1976 года. В 1980 году после окончания Омской высшей школы МВД начал службу в должности инспектора профилактики ОУР Синегорьевского поселкового отделения милиции Ягоднинского РОВД Магаданской области. 11 лет его деятельность была связана с Управлением по борьбе с организованной преступностью, которое он возглавлял в течение пяти лет. В 2000 году Олег Торубаров окончил Академию Управления МВД России, получив квалификацию организатора правоохранительной деятельности. С 2002 по 2004 год руководил криминальной милицией УВД Магаданской области. С 2004 по июнь 2007 года возглавлял УВД Магаданской области. В феврале 2005 года Олегу Торубарову присвоено звание генерал-майора милиции. В июне 2007 года назначен начальником УВД по Калужской области. В 2008 году Олег Торубаров защитил кандидатскую диссертацию. В соответствии с указом президента от 1 августа 2013 года Олег Торубаров назначен начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю. В феврале 2015 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта полиции. За свою карьеру Олег Торубаров 27 лет прослужил в условиях Крайнего Севера, совершил девять служебных командировок в Северо-Кавказский регион. Награжден Орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью МВД России "За отличие в службе", именным оружием и другими ведомственными наградами.