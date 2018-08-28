Владимир Путин поменял главного следователя в Алтайском крае

Как и предполагал портал Amic.ru, руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев покидает свой пост. Новым местом службы генерал-лейтенанта юстиции станет Хабаровский край. Там он возглавит региональное следственное управление. Соответствующий указ вечером 28 августа подписал президент России Владимир Путин.

Как следует из документа, новым главным следователем Алтайского края станет генерал-майор юстиции Андрей Хвостов. Ранее он руководил 5-м следственным управлением (с дислокацией в Новосибирске) Следственного комитета России.

5-е следственное управление (бывшее управление СКР по Сибирскому федеральному округу) Андрей Хвостов возглавлял с 2014 года. В производстве управления находился ряд громких уголовных дел, в частности, дело бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, а также громкое дело о вымогательстве у собственника угольного разреза "Инской" контрольного пакета акций стоимостью 1 млрд рублей. Кроме того, Хвостов возглавлял рабочую следственную группу, занимавшуюся выяснением причин пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня".

Евгений Долгалев возглавлял Алтайский Следком с августа 2012 года. Вначале срок его полномочий составлял два года, затем был продлен еще на пять лет. Таким образом, официально срок полномочий Евгения Долгалева истекал 8 августа 2019 года.

Любопытно, что в 2018 году в Хабаровский край перебрался еще один силовик с Алтая - замначальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по региону Дмитрий Ильичев. Он получил назначение на пост начальника УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Читайте также: "Самое страшное – бытовая коррупция": Евгений Долгалев о взятках на Алтае