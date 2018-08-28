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Глава российского государства Владимир Путин обратится к жителям страны в среду, 29 августа, в 12:00. Во время телеэфира он подробно изложит свою точку зрения по вопросу пенсионной реформы, пишут "Известия".

Время телеобращения анонсировали каналы "ТВ Центр" и НТВ, уточняет издание.

Ранее во вторник, 28 августа, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков раскрыл детали выступления Путина. Он отметил, что президент счел необходимым "подробно и открыто" изложить свою точку зрения. Представитель Кремля напомнил, что Путин выражал свою позицию по данной теме и ранее, а сам вопрос изменения пенсионной системы "обсуждается несколько десятилетий".

Глава государства в этот же день на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске заявил, что тема повышения пенсионного возраста важна и чувствительна для каждого россиянина. Поэтому все решения, которые связаны с изменениями существующей системы, должны быть справедливыми и взвешенными.