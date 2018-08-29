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Жители Москвы позвонили на общегородскую "горячую линию" и сообщили о том, что из квартиры одного из домов на Ленинском проспекте уползли змеи. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

На место прибыли специалисты МЧС и полицейские. Они поймали змей и передали их в Центр передержки департамента природопользования.

По словам собеседника агентства, на месте были пойманы и изъяты два китайских хабу, 16 гадюк обыкновенных и два удава мадагаскарских.

В пресс-службе подчеркнули, что хабу и гадюки являются опасными ядовитыми видами. "Состояние змей в настоящее время удовлетворительное", — отметили в ведомстве.

Подробности инцидента уточняются, ведется расследование.