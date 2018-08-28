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Глава Пентагона США Джим Мэттис во вторник, 28 августа, определил задачи ВС США в Сирии и назвал условия вывода войск из страны. Об этом пишет "Интерфакс".

По словам Мэттиса для вывода войск необходимо полностью уничтожить "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ), а также подготовить местные вооруженные силы. Кроме этого, Штатам "необходим Женевский процесс, признаваемый ООН, который позволит пойти по пути прекращения гражданской войны".

Министр обороны подчеркнул, что если местные силы смогут обеспечивать безопасность, Америка начнет сокращать военное присутствие.

Агентство напоминает, что еще в апреле глава Белого дома Дональд Трамп объявлял о том, что Вашингтон рассматривает возможность начала процесса вывода войск из Сирии в ближайшем будущем.