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28 августа стало самым жарким в Москве за последние полвека

, ИА "Амител"
Была зафиксирована температура почти в 30 градусов

Фото: newslocker.com

В центре погоды "Фобос" заявили, что вторник, 28 августа, в Москве стал самым жарким за последние 49 лет. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на агентство городских новостей "Москва".

Издание уточняет, что в Москве была зафиксирована температура воздуха 29,6°С.

При этом последний раз такую температуру регистрировали в столице РФ 28 августа 1969 года.

В московском метеобюро уточнили, что среднесуточная температура в центральной части РФ в конце текущего месяца превышает климатическую норму на 3–6 градусов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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