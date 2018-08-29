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В центре погоды "Фобос" заявили, что вторник, 28 августа, в Москве стал самым жарким за последние 49 лет. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на агентство городских новостей "Москва".

Издание уточняет, что в Москве была зафиксирована температура воздуха 29,6°С.

При этом последний раз такую температуру регистрировали в столице РФ 28 августа 1969 года.

В московском метеобюро уточнили, что среднесуточная температура в центральной части РФ в конце текущего месяца превышает климатическую норму на 3–6 градусов.