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Видеохостинг YouTube будет говорить пользователям, сколько времени они потратили на просмотр роликов. Данная функция доступна пока только на смартфонах под управлением ОС Android, пишет "Российская газета".

Уточняется, что функцию ввели с последним обновлением. Теперь можно посмотреть информацию о потраченном на просмотр роликов времени за текущий или вчерашний день, за неделю, а также узнать, сколько времени тратится на просмотр роликов в среднем за сутки.

Кроме этого, появится возможность установить интервалы, через которые приложение будет напоминать пользователю, что нужно отдохнуть.