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Делегация Украины на сентябрьском заседании Генассамблеи ООН представит ряд инициатив, направленных против России. Такое заявление сделал постпред Украины при организации Владимир Ельченко, пишет RT.

При этом постоянный представитель заявил, что не может раскрыть содержание инициатив, так как "северный сосед только этого и ждёт".

"Их [россиян — ред.] ждёт несколько очень неприятных сюрпризов — и по Крыму, и по Донбассу, и вопрос милитаризации Крыма. Когда вы это услышите, будете приятно удивлены", — приводит издание слова Ельченко.

Уточняется, что 73-я сессия Генассамблеи ООН откроется 18 сентября. Делегацию Украины возглавил лидер страны Петр Порошенко.