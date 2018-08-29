Популярность Путина на Западе объяснили австрийские СМИ

Австрийские СМИ назвали три фактора, которые объясняют популярность президента России Владимира Путина на Западе, сообщает RT со ссылкой на издание Der Standard.

Как отмечается в статье, популярность Путина в первую очередь обусловлена его приверженностью традиционным ценностям.

Также Путин, по словам автора публикации, выступает как противник гегемонии западных стран в общественной, военной и экономической сферах жизни.

У европейцев вызывают симпатию и личные качества президента России: Путину свойственна самоирония и остроумие, он скромен и имеет отличное чувство юмора.

Ранее президент России посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, на которой зачитал на немецком продолжительное по времени поздравление, а также станцевал с невестой.