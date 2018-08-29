Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина выступить с телеобращением по поводу пенсионной реформы "резонансностью темы", пишут "Ведомости".

"Учитывая те отклики, которые имеются, учитывая те дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения", — сказал Песков.

На вопрос, не связан ли такой формат разъяснения с падением рейтинга Путина после объявления о подготовке пенсионной реформы, Песков ответил отрицательно. "Нет, это связано с важностью темы", — подчеркнул он.

Во вторник, 28 августа, Путин заявил, что в ближайшее время он публично сформулирует свое отношение к пенсионной реформе. По его словам, он обозначит "некоторые принципиальные подходы".

"Человеческое измерение должно присутствовать при принятии данного решения. Если преобразования и необходимы, то только потому, чтобы эти изменения защищали будущее поколений наших граждан", — отметил он.

Впервые Путин прокомментировал пенсионную реформу в конце июля. Тогда он сказал, что ему не нравятся предложенные варианты повышения пенсионного возраста.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе в июне. По нему пенсионный возраст будет подниматься поэтапно: для мужчин — до 65 лет к 2028 году, для женщин — до 63 лет к 2034 году. Госдума приняла законопроект в первом чтении.