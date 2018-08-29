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Ученые выяснили, какую роль Сибирь сыграла в Великом вымирании на Земле

, ИА "Амител"
По оценкам ученых, обеднение биологического разнообразия длилось 60 тысяч лет

Фото: etosibir.ru

Ученые Центра петрографических и геохимических исследований во Франции выяснили, каким образом вулканическая активность в Сибири около 252 миллионов лет назад стала столь сильной, что привела к массовому пермскому вымиранию, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на издание Science Alert.

Оказалось, что живые организмы массово вымерли из-за высвобождения парниковых газов, хранящихся в литосфере Земли.

Массовое пермское вымирание (или Великое вымирание) является самой масштабной экологической катастрофой в истории Земли. Считается, что она произошла из-за излияния огромных объемов магмы по всей Восточно-Сибирской платформе. В результате исчезли 96% морских видов, 73% видов наземных позвоночных, а также 83% видов насекомых.

По оценкам ученых, обеднение биологического разнообразия длилось 60 тысяч лет.

Вулканическая активность, которая сопровождалась выбросами пепла и газов, привела к истощению озонового слоя и разогреванию атмосферы Земли. Однако, по расчетам ученых, объемов летучих веществ, выпущенных при излиянии магмы, было недостаточно для резкого изменения климата.

Исследователи изучили сибирские перидотиты — породы, которые содержатся в верхней части мантии Земли и выбрасываются на поверхность с извержением вулканов. Перидотиты встречаются в виде ксенолитов — обломков горной породы, захваченных магмой. Возраст анализируемых образцов достигал 160-360 миллионов лет.

Оказалось, что самые древние породы содержали большое количество галогенов, в том числе хлор, бром и йод. Эти элементы встречаются в морской воде и попадают в мантию при погружении океанической коры под континентальную в зонах субдукции. При этом в более молодых породах количество галогенов резко падает. Это указывало на то, что огромные объемы летучих соединений (около 70 процентов от их общего количества) были освобождены при крупном катастрофическом событии, которое произошло около 250 миллионов лет назад. Таким образом, содержащие галогены вещества были выброшены в атмосферу и повлияли на глобальную климатическую систему.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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29.08.2018 09:14
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