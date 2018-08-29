Подготовка детей к предстоящему учебному году вызвала финансовые затруднения у 51% родителей, передает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
У каждого второго опрошенного (51%) подготовка к 1 сентября вызывает определенные финансовые трудности, но они рассматриваются как посильные.
"Для каждого пятого (21%) сборы к 1 сентября связаны со значительными тратами, к которым нужно готовиться заранее, копить", — говорится в материалах исследования.
Опрос проводился с 23 по 25 августа. В нем приняли участие 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 25 до 45 лет, которые имеют детей школьного возраста.
Ранее сообщалось, что средний чек на товары к новому учебному году вырос в июле на 23% по сравнению с прошлым годом.
Комментарии
потому что люди затариваются по полной. Как будто в стране дефицит и канцелярии на всех не хватит. Или рубашки в глории джинс закончатся. А то,что перед 1 сентября ценник традиционно выше-их не волнует. Чего проще-покупать все последовательно и постепенно.По факту.
никто уже по полной не затаривается - все по списку и только нужное но 10 тысяч вышло
То есть у нас больше половины Россиян малообеспеченные?! Ведь для семьи в которой мама и папа получают среднюю зар.плату по РФ в размере 36000 рублей это не должно вызывать никаких финансовых затруднений
- гость -
никто уже по полной не затаривается - все по списку и только нужное но 10 тысяч вышло
а что там по списку? К уроку труда и к ИЗО? Можно постепенно подкупать.
а что там по списку?
брюки, жилет, рубашка- 2 штуки, шорты, футболка, кеды, сменка, портфель, носки-трусы, канцелярия: 10 предметных тетрадей, 10 в клетку (12 листов), контурные карты+ рабочие тетради, 2 ручки, 2 карандаша, стиралка, линейка, транспортир, пенал, краски, гуашь, папка для трудов, кисточки, альбом для рисования, циркуль, обложки для тетрадей 10штук + на учебники 10 штук
стрижка -250рэ
букет-500рэ
у нас только обувь 5 тысяч - нога большая
Ир ты во сколько по деньгам ребенка собираешь?
стрижка -250рэ
букет-500рэ
у нас только обувь 5 тысяч
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Не видели вы безденежья, милые, ох, не видели!
Не видели вы безденежья, милые, ох, не видели!
да ни дай бох
тьфу.тьфу
мы середнячки..зп 20тысяч, на школу в месяц 600 рэ год откладываю
Список нужно было зарифмовать под рэп. ..
Уже половина россиян нищая?! Быть того не может!!!
Список нужно было зарифмовать под рэп. ..
записать клипец и в гастрольный тур чес по Росии