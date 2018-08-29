Подготовка детей к предстоящему учебному году вызвала финансовые затруднения у 51% родителей, передает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

У каждого второго опрошенного (51%) подготовка к 1 сентября вызывает определенные финансовые трудности, но они рассматриваются как посильные.

"Для каждого пятого (21%) сборы к 1 сентября связаны со значительными тратами, к которым нужно готовиться заранее, копить", — говорится в материалах исследования.

Опрос проводился с 23 по 25 августа. В нем приняли участие 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 25 до 45 лет, которые имеют детей школьного возраста.

Ранее сообщалось, что средний чек на товары к новому учебному году вырос в июле на 23% по сравнению с прошлым годом.