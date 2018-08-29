Среда, 29 Август, 10:41

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 67,39
€ 78,76
475472
18°
Обь
127см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Сборы детей к 1 сентября вызывают финансовые затруднения у половины россиян

, ИА "Амител"
Каждый пятый вынужден копить деньги, чтобы подготовить своего ребенка к школе

Фото: youtube.com

Подготовка детей к предстоящему учебному году вызвала финансовые затруднения у 51% родителей, передает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

У каждого второго опрошенного (51%) подготовка к 1 сентября вызывает определенные финансовые трудности, но они рассматриваются как посильные.

"Для каждого пятого (21%)  сборы к 1 сентября связаны со значительными тратами, к которым нужно готовиться заранее, копить", — говорится в материалах исследования.

Опрос проводился с 23 по 25 августа. В нем приняли участие 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 25 до 45 лет, которые имеют детей школьного возраста.

Ранее сообщалось, что средний чек на товары к новому учебному году вырос в июле на 23% по сравнению с прошлым годом. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

29.08.2018 09:16
Ируся

потому что люди затариваются по полной. Как будто в стране дефицит и канцелярии на всех не хватит. Или рубашки в глории джинс закончатся. А то,что перед 1 сентября ценник традиционно выше-их не волнует. Чего проще-покупать все последовательно и постепенно.По факту.

0  0
29.08.2018 09:23
- гость -

никто уже по полной не затаривается - все по списку и только нужное но 10 тысяч вышло

0  0
29.08.2018 09:35
- гость -

То есть у нас больше половины Россиян малообеспеченные?! Ведь для семьи в которой мама и папа получают среднюю зар.плату по РФ в размере 36000 рублей это не должно вызывать никаких финансовых затруднений

0  0
29.08.2018 09:38
Ируся

- гость -
никто уже по полной не затаривается - все по списку и только нужное но 10 тысяч вышло

а что там по списку? К уроку труда и к ИЗО? Можно постепенно подкупать.

0  0
29.08.2018 09:48
- гость -

а что там по списку?
брюки, жилет, рубашка- 2 штуки, шорты, футболка, кеды, сменка, портфель, носки-трусы, канцелярия: 10 предметных тетрадей, 10 в клетку (12 листов), контурные карты+ рабочие тетради, 2 ручки, 2 карандаша, стиралка, линейка, транспортир, пенал, краски, гуашь, папка для трудов, кисточки, альбом для рисования, циркуль, обложки для тетрадей 10штук + на учебники 10 штук
стрижка -250рэ
букет-500рэ

0  0
29.08.2018 09:49
- гость -

у нас только обувь 5 тысяч - нога большая

0  0
29.08.2018 09:50
- гость -

Ир ты во сколько по деньгам ребенка собираешь?

0  0
29.08.2018 09:58
- гость -

стрижка -250рэ
букет-500рэ
у нас только обувь 5 тысяч
-------------------
Не видели вы безденежья, милые, ох, не видели!

0  0
29.08.2018 10:02
- гость -

Не видели вы безденежья, милые, ох, не видели!
да ни дай бох
тьфу.тьфу
мы середнячки..зп 20тысяч, на школу в месяц 600 рэ год откладываю

0  0
29.08.2018 10:14
- гость -

Список нужно было зарифмовать под рэп. ..

0  0
29.08.2018 10:18
- гость -

Уже половина россиян нищая?! Быть того не может!!!

0  0
29.08.2018 10:20
- гость -

Список нужно было зарифмовать под рэп. ..

записать клипец и в гастрольный тур чес по Росии

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
10:34
Барнаульца обвиняют в мошенничестве при покупке 26 автомобилей 1
10:24
Нападения подростков на людей объяснили "идиотскими реформами образования" 2
10:13
Фальшивые деньги номиналом 5000 рублей продолжают "гулять" по Барнаулу 0
10:02
СМИ: Путин планирует внедрить "эталонные тарифы" в ЖКХ и энергетике 1
09:41
Неврачебная ошибка: СМИ "похоронили" жителя Алтая с донорским сердцем 2
09:23
Путину пожаловались на Кадырова за сравнение правозащитников с террористами 3
09:14
Опубликованы первые фото Медведева после его таинственного исчезновения 8
09:13
Как найти надежное агентство недвижимости 1
09:02
Сборы детей к 1 сентября вызывают финансовые затруднения у половины россиян 12
08:54
Ученые выяснили, какую роль Сибирь сыграла в Великом вымирании на Земле 1
08:41
Песков объяснил решение Путина выступить с обращением о пенсионной реформе 8
08:29
Популярность Путина на Западе объяснили австрийские СМИ 2
08:17
Услышать людей: депутаты рассказали о проекте комфортной среды в Барнауле 24
08:06
Владимир Колотов: "Алтайгражданпроект" спокойно пережил не один кризис" 0
07:50
Хлебцы и слайсы: как и из чего их производят 0
07:34
Администрация Барнаула показала, какими плакатами украсят город к 288-летию 4
07:22
Какие грандиозные транспортные проекты могут реализовать в Алтайском крае 14
07:15
Для тех, кто любит мясо: проект Amic.ru об алтайских продуктах
Мясо давало нашим предкам силу и энергию, чтобы пережить лютые сибирские морозы, охотиться и выживать в суровых условиях
07:03
Подорожает: экономист о том, как скажется падение рубля на ценах в регионе 1
06:48
Сносить нельзя оставить: какие спортобъекты на Алтае нуждаются в ремонте 0
06:32
Фотографии автомобилей, пострадавших из-за неправильной парковки 0
06:23
Власти Барнаула объяснили, зачем на улице Молодежной вырубают деревья 2
06:14
Дожди с грозами и +24 градуса обещают в Алтайском крае 29 августа 0
06:01
Главным алтайским полицейским стал Андрей Подолян: кто он и чем известен 2
05:07
Постпред Украины при ООН анонсировал "неприятные сюрпризы" для России 2
04:05
YouTube расскажет о потраченном на просмотр видео времени 0
03:04
Экс-главу "Трансаэро" обвинили в растрате 1,3 миллиарда рублей 0
02:05
28 августа стало самым жарким в Москве за последние полвека 0
01:05
Около 20 ядовитых змей изъяли из московской квартиры 0
00:06
Четырехметровая позолоченная статуя Эрдогана появилась в Германии 0
23:47
СМИ озвучили время телеобращения Путина по пенсионной реформе 4
23:27
В Пентагоне назвали условия вывода войск США из Сирии 0
23:13
Более восьми тысяч цветов не пустили в Новосибирск накануне 1 сентября 0
23:05
Владимир Путин поменял главного следователя в Алтайском крае 0
22:56
Главный полицейский Алтая Торубаров стал министром внутренних дел Крыма 0
22:49
Около тысячи российских туристов застряли в Болгарии 2
22:27
Путин освободил от должностей 15 генералов 2
22:04
Роскомнадзор назвал условия разблокировки Telegram 0
21:54
"Яндекс" сообщил о запуске первого в Европе беспилотного такси 0
21:41
СМИ сообщили о смерти актера из "Убойной силы" 0
21:21
Порошенко анонсировал разрыв договора о дружбе с РФ 3
20:51
Владимир Путин сфотографировался с омичами и подписал школьные дневники 0
20:28
Дуров заявил, что Telegram не будет рассматривать обращения от спецслужб РФ 0
20:11
Пользователи Сети сравнили танцующую Терезу Мэй с роботом из "Футурамы" 0
19:48
Роскомнадзор пригрозил сервису "Яндекс.Видео" блокировкой 0
19:18
Песков прокомментировал обсуждение в Сети бренда куртки Путина 3
19:08
Коротко о главном: дело Мотузной, "Демидов Парк" и День города – 2018
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 28 августа
18:58
Нашествие бабочек шелкопряда на Алтае запечатлели на фото 1
18:42
Жительницу Барнаула избила знакомая после отказа отдать золотое кольцо 1
18:21
Telegram согласился передавать ФСБ данные о террористах 4

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.