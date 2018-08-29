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Новости

Опубликованы первые фото Медведева после его таинственного исчезновения

, ИА "Амител"
Впрочем, появились предположения, что фотографии архивные

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

СМИ опубликовали три новые фотографии премьер-министра Дмитрия Медведева, датированные 28 августа. При этом в последний раз главу правительства видели среди людей две недели назад.

Отсутствие Медведева было обнаружено не сразу, хотя он не посетил два заседания кабмина и слушания в Госдуме по пенсионной реформе. Кроме того, 28 августа прошло важное совещание по социально-экономическим вопросам с участием президента Владимира Путина в Омске. Статус мероприятия допускал участие премьера, но его там не было, пишет "Газета.Ru". 

В пресс-службе правительства объяснили отсутствие Медведева на публичных мероприятиях спортивной травмой, но ни ее характер, ни вид спорта названы не были.

Отмечалось, что премьер не стал оформлять отпуск или больничный лист.

Примечательно, что раз в несколько дней публиковались документы за подписью премьера, при этом на фотографиях или видеозаписях его не было.

На кадрах от 28 августа Медведев запечатлен с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным, хотя на сайте регионального правительства анонс встречи отсутствует. Появились предположения, что фотографии архивные. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.08.2018 09:19
- гость -

прогулял 2 недели

0  0
29.08.2018 09:20
- гость -

Недимон не настоящий!!!

0  0
29.08.2018 09:22
- гость -

Че клона не вырастили еще?

0  0
29.08.2018 09:31
- гость -

Прошивку поменяли, аккумы подзарядили и вперёд!

0  0
29.08.2018 09:47
Гость

Обычно пожар или стихия с канализацией, да ещё и в комнате с документами есть факт сокрытия глобального воровства. А в ЦБ именно это и случилось.

0  0
29.08.2018 09:59
Санёк

Отмечалось, что премьер не стал оформлять отпуск или больничный лист.************
Т.е. лежит на вилле, а деньги получает?!?! Вот всем бы так)

0  0
29.08.2018 10:09
- гость -

до чего ж погано в этой стране жить, видя тех, кто управляет этим государством

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29.08.2018 10:32
Злая гостья

Может, на пластическую операцию отправился, личико подтянет и явится. Должно же быть что-то личное у человека. Но отпуск или больничный надо бы явить миру.

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