Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

СМИ опубликовали три новые фотографии премьер-министра Дмитрия Медведева, датированные 28 августа. При этом в последний раз главу правительства видели среди людей две недели назад.

Отсутствие Медведева было обнаружено не сразу, хотя он не посетил два заседания кабмина и слушания в Госдуме по пенсионной реформе. Кроме того, 28 августа прошло важное совещание по социально-экономическим вопросам с участием президента Владимира Путина в Омске. Статус мероприятия допускал участие премьера, но его там не было, пишет "Газета.Ru".



В пресс-службе правительства объяснили отсутствие Медведева на публичных мероприятиях спортивной травмой, но ни ее характер, ни вид спорта названы не были.

Отмечалось, что премьер не стал оформлять отпуск или больничный лист.

Примечательно, что раз в несколько дней публиковались документы за подписью премьера, при этом на фотографиях или видеозаписях его не было.

На кадрах от 28 августа Медведев запечатлен с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным, хотя на сайте регионального правительства анонс встречи отсутствует. Появились предположения, что фотографии архивные.