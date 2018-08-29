До конца июля 2019 года регионы могут перейти на эталонный принцип формирования тарифов в ЖКХ и сетевом комплексе, долгосрочные тарифы на 5-10 лет, а также лишиться возможности поднимать тарифы для населения выше установленного уровня без согласования с ФАС, сообщает РБК со ссылкой на соответствующие поручения президента Владимира Путина, которые содержатся в проекте протокола по итогам заседания президентской комиссии по ТЭКу, состоявшегося 27 августа.

Внедрение механизма эталонных операционных затрат обсуждается в энергетической отрасли с начала 2017 года. ФАС уже утвердила методику расчета эталонов для энергосбытовых компаний, она заработала с 1 июля 2018 года. ФАС оценивала экономию потребителей от новой методики расчета эталонной сбытовой надбавки в 12,7 млрд руб. за три года. Сейчас тарифы для каждой теплоснабжающей и сетевой организации ежегодно устанавливают власти регионов, и в такой системе есть пространство для завышения или занижения расходов энергетиков в зависимости от того, "как договоришься" с местными властями.

С предложением об эталонных тарифах выступил руководитель ФАС Игорь Артемьев. Путин поручил правительству реализовать это предложение до 31 июля 2019 года, подтвердил изданию один из участников заседания.

"Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов. В итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карман конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода. Есть предложение изменить эту ситуацию путем внедрения эталонного принципа формирования тарифов", — заявил Путин на комиссии.

Речь идет об эталонных затратах на модернизацию мощностей, пояснил федеральный чиновник, принимавший участие в заседании комиссии, пишут "Ведомости". Типовые решения модернизации ТЭС и их нормативная стоимость были разработаны Минэнерго и согласовывались с антимонопольным ведомством.

"Эти типовые проекты будут выноситься на конкурс, и генерирующие компании на их основе смогут сформировать свои предложения по цене мощности. Она также определяется на конкурсе и не регулируется государством", — указал заместитель руководителя ФАС Виталий Королев.

Механизм позволит установить справедливую стоимость проектов модернизации, чтобы генерирующие компании не предлагали дорогие и необычные решения, считает Королев.

"Это сделает предложения генераторов понятными и сопоставимыми. Для потребителей это означает прозрачное формирование цены на мощности", — отметил он.