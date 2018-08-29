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Новости

Путину пожаловались на Кадырова за сравнение правозащитников с террористами

, ИА "Амител"
"Настоятельно призываем Вас отреагировать на данную ситуацию", - говорится в письме

Фото: vesti95.ru

Президента России Владимира Путина призвали осудить заявления главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о запрете посещать регион правозащитникам. С открытым письмом выступили правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch и Front Line Defenders, пишет "Лента.Ру".

Правозащитники возмутились угрозами Кадырова, который приравнял их к террористам и пообещал закрыть им доступ в Чечню. 

"На протяжении последних десяти лет руководство республики и лично Рамзан Кадыров подавляют малейшие проявления инакомыслия, в особенности прицельно преследуя правозащитников: непосредственно или через третьих лиц, действующих при полной безнаказанности, власти практикуют в отношении них угрозы, нападения и убийства, имели место случаи поджога офисов правозащитных организаций", — говорится в письме.

Правозащитники также обратили внимание Путина на то, что под видом борьбы с вооруженным исламистским подпольем силовые структуры часто допускают нарушения прав человека — в частности, незаконно лишают граждан свободы, пытают, устраивают казни без суда и следствия.

"Настоятельно призываем Вас отреагировать на данную ситуацию, в том числе осудив недавнее заявление Рамзана Кадырова, и не позволить ему привести в действие угрозы в адрес правозащитников и родственников любых подозреваемых", — говорится в письме.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.08.2018 09:25
- гость -

Да плевать он хотел на правозащитников,ему там нужен страх и подчинение а Кадыров с этим справляется и не важно ему какими методами

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29.08.2018 09:27
- гость -

зря он их конечно с террористами сравнил. надо было с идиотами.

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29.08.2018 09:41
- гость -

Ну хоть один человек в стране откровенно характеризует всех этих левозащитников. Предлагаю не пускать их вообще на территорию РФ до той поры, пока они не добьются закрытия Гуантанамо и других секретных тюрем ЦРУ.

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