Президента России Владимира Путина призвали осудить заявления главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о запрете посещать регион правозащитникам. С открытым письмом выступили правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch и Front Line Defenders, пишет "Лента.Ру".

Правозащитники возмутились угрозами Кадырова, который приравнял их к террористам и пообещал закрыть им доступ в Чечню.

"На протяжении последних десяти лет руководство республики и лично Рамзан Кадыров подавляют малейшие проявления инакомыслия, в особенности прицельно преследуя правозащитников: непосредственно или через третьих лиц, действующих при полной безнаказанности, власти практикуют в отношении них угрозы, нападения и убийства, имели место случаи поджога офисов правозащитных организаций", — говорится в письме.

Правозащитники также обратили внимание Путина на то, что под видом борьбы с вооруженным исламистским подпольем силовые структуры часто допускают нарушения прав человека — в частности, незаконно лишают граждан свободы, пытают, устраивают казни без суда и следствия.

"Настоятельно призываем Вас отреагировать на данную ситуацию, в том числе осудив недавнее заявление Рамзана Кадырова, и не позволить ему привести в действие угрозы в адрес правозащитников и родственников любых подозреваемых", — говорится в письме.