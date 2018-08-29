Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Facebook объяснил участившиеся случаи нападения подростков на жителей Санкт-Петербурга "идиотскими реформами образования".
Вечером в пятницу, 24 августа, в Таврическом саду группа из порядка 20 подростков жестоко избила двух мужчин. В результате потерпевшие были доставлены в больницу. Одному из них, школьному преподавателю, нападавшие сломали челюсть. До этого хулиганы сломали нос мужчине. Более того, от действий злоумышленников также пострадала пенсионерка, на которую они напали на остановке.
"Это не просто хулиганская выходка каких-то отморозков, это событие — очередное звено цепи, начало которой было положено многочисленными маловнятными, а зачастую просто идиотскими реформами образования", — написал Толстой.
Он отметил, что дополнительное образование там, где его не ликвидировали, стало недоступно для большинства простых семей — у школ отняли воспитательную функцию, что привело к "взращиванию несовершеннолетних царьков, считающих школу и педагогов сферой обслуживания".
Толстой пишет, что среднестатистическое учебное заведение не дает детям понимания того, что такое "хорошо", а что такое "плохо", не учит выстраивать причинно-следственные связи, а "учит ставить галочки в нужные клеточки". И эту пустоту, как отметил депутат, заняли субкультуры, "потому что детям и подросткам нужно хоть как-то самоутверждаться и реализовываться".
Толстой считает, что существующие проблемы — это проблемы не отдельных педагогов, а самой системы образования. "И вопрос того, каким будет поколение тех, кому предстоит строить Россию будущего", — заключил он.
Комментарии
В чем то он прав
Прав абсолютно
кто виноват в идиотизме вице-спикеров?
Он сейчас само критикой занимается?
Аяяй, Толстой минобразования в пух и прах разнес.
А ведь прав он. Детей не учат думать и решать задачи, а учат ставить галочки.
так все реформы последних лет идиотские, и трансформация милиции в полицию, и изменения часовых поясов, оптимизация в медицине и прочая и прочая...
вот до чего отсутствие явной государственной идеологии довело ...
Бред собачий. Толстой валит с больной головы на здоровую.
Достаточно вспомнить "казанский феномен", 1970-е годы. Казалось бы, по логике Толстого, расцвет советского образования, кружки и секции и всякое такое - а по улицам одинокому прохожему не пройти. "Ты с какого раёна? Кого знаешь?" и т.д. Почитайте, кто молодой и не помнит - один-в-один ситуация была.
Причина одна - знаменитая уверенность в завтрашнем дне. Дне - в смысле "дно". Т.е. глубокая уверенность в том, что как ты родился никем, так и останешься никем. Тоскливый закат СССР и сегодняшняя стабильность - одного поля ягоды. Сейчас еще пенсионеров на работу примем, а молодежь отправим на улицы порядки наводить. У них и так нормальной работы нет, а скоро совсем не будет.
И вот тут уже упрек самому Толстому. Чем ты там, дядя, занят в своей Госдуме?
"Преподаватели запомнили Толстого старательным студентом с большими карьерными амбициями" - ну да, ну да.
да не только образование,во всех сферах так. Прав Толстой. Ладно,виноватых нашел,а теперь второй вопрос:ЧТО ДЕЛАТЬ?
Капитан очевидность
На зеркало неча пенять, коли рожа крива!
Смысл говорить на уроках о разумном, добром и вечном, если в действительности, выйдя за порог школы, дети видят обратное: жирующих депутатов типа Толстого, мажоров на дорогих автомобилях, сбиваюших людей и благополучно уходящих от ответственности, старушек с протянутой рукой у метро, родителей, работающих на трех работах и все не сводящих концы с концами, уголовников всех мастей во власти и т.п.? Про телевизор с его дурдомом-2 и прочей мерзостью уже молчу. Как вы на фоне всего этого объясните детям, что они должны поступать по божеским заветам: не убий, не укради, не прелюбодействуй? Что ждет их в реальной жизни, таких честных и праведных, воспитанных "правильной" школой - тюрьма за лайк или анекдот? Безработица или пахота по 12-14 часов за нищенские копейки? Смерть из-за нехватки денег на лекарства или потому, что больницу оптимизировали? Про возможность дожить до пенсии я вообще молчу...
29.08.2018 11:14
не надо ля-ля!
какая пламенная ркчь, ты там не на броневике стоишь?
речь
какая пламенная речь
А разве что-то не так? Ну давайте ваши аргументы в студию!
Броневик, кстати, не помешал бы!
29.08.2018 11:14 не надо ля-ля!
Вот и не надо ля-ля... Не надо сваливать на власть-мажоров-школу то, что должны делать дома родители. Возьмём недавний случай с ветеринарной клиникой. Если бы в моём детстве меня взрослый человек поймал на хулиганстве и я бы ещё ей нахамил, мой отец выпорол бы меня как сидорову козу. А поднять голос на учителя было вообще делом невозможным. А сейчас родители так и норовят засудить любого, кто не потакает капризам их любимых чад. И это называется соблюдением прав ребёнка. А учить их соблюдать обязанности не пробовали? Вот и вырастают эгоцентрики, которым все обязаны и всё можно. А попробуй тот же питерский учитель обороняясь завалить пару мерзавцев, завтра бы состоялся "марш матерей" под лозунгом "на их месте могли быть наши дети". Так что, думается, нужно ужесточать наказание и в отношении несовершеннолетних, и их родителей. Хватит играть в псевдолиберальные игры.
Адекватное мнение о системе образования в России. Нечасто прочитаешь такое мнение от депутата.
Что детей воспитывает школа?Или детсад?Дети копируют своих родителей,их отношение к другим,к обществу..Детей воспитывает семья!!!А разлагает безнаказанность,онижедети..Я про то,как им можно портить чужое имущество (ветврач с рекламой) ,как им можно расчленять котят,кидать камнями в авто..Толерантность запада ведет к разложению морали и общества.