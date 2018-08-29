Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Facebook объяснил участившиеся случаи нападения подростков на жителей Санкт-Петербурга "идиотскими реформами образования".

Вечером в пятницу, 24 августа, в Таврическом саду группа из порядка 20 подростков жестоко избила двух мужчин. В результате потерпевшие были доставлены в больницу. Одному из них, школьному преподавателю, нападавшие сломали челюсть. До этого хулиганы сломали нос мужчине. Более того, от действий злоумышленников также пострадала пенсионерка, на которую они напали на остановке.

"Это не просто хулиганская выходка каких-то отморозков, это событие — очередное звено цепи, начало которой было положено многочисленными маловнятными, а зачастую просто идиотскими реформами образования", — написал Толстой.

Он отметил, что дополнительное образование там, где его не ликвидировали, стало недоступно для большинства простых семей — у школ отняли воспитательную функцию, что привело к "взращиванию несовершеннолетних царьков, считающих школу и педагогов сферой обслуживания".

Толстой пишет, что среднестатистическое учебное заведение не дает детям понимания того, что такое "хорошо", а что такое "плохо", не учит выстраивать причинно-следственные связи, а "учит ставить галочки в нужные клеточки". И эту пустоту, как отметил депутат, заняли субкультуры, "потому что детям и подросткам нужно хоть как-то самоутверждаться и реализовываться".

Толстой считает, что существующие проблемы — это проблемы не отдельных педагогов, а самой системы образования. "И вопрос того, каким будет поколение тех, кому предстоит строить Россию будущего", — заключил он.