Для начала разберёмся, каким образом кровь, снабдившая кислородом ткани тела, возвращается обратно к сердцу. Преодолевая силу тяжести, кровь поднимается от ног к груди при помощи клапанного аппарата, расположенного в стенках вен, которые препятствуют обратному току. Варикозное расширение вен — это как раз болезнь клапанов, которые перестали выполнять свою функцию. В результате такого нарушения кровь скапливается в сосудах, приводя к их расширению. В дальнейшем в области деформированных вен могут развиваться трофические язвы, а тромбы, образующиеся из-за застоя крови, способны привести к тяжелому и смертельно опасному осложнению варикоза — тромбоэмболии легочной артерии.

Предрасполагающими к варикозной болезни ног профессиями считаются следующие: хирург, кассир, водитель, программист, стюардесса, грузчик, продавец, парикмахер, школьный учитель и другие профессии, связанные с длительным пребыванием на ногах.

Стадии варикозной болезни

Первая стадия: наличие заметного рисунка вен под кожей и появление единичных сосудистых звездочек. Жалобы на постоянное/периодическое ощущение тяжести в ногах, вечерние отеки ног (на стопе и лодыжке могут оставаться следы от обуви или резинки носка), судороги в голенях по ночам.

Вторая стадия: вены значительно выступают над кожей, напоминая бусины или узелки, в дальнейшем сосуды образуют извитые тяжи синеватого или даже черного цвета.

Третья стадия: процесс осложняется трофическими нарушениями в тканях ног (кожа голени становится сухой и бледной, возможен зуд и сыпь, неспадающие отеки и тяжесть, наличие судороги в дневное время).

Четвертая стадия: формирование незаживающей трофической язвы.

Как лечить

Флебэктомия является самым старым, "классическим" видом оперативного лечения варикозной болезни. Операция проводится под общим наркозом, на ногах остаются небольшие рубцы, также недостатком является длительный период реабилитации.

Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) варикозных вен. Со временем врачи пришли к мнению, что в большинстве случаев можно обойтись без травматичной операции, заменив ее более щадящим вмешательством, которое проводится при помощи лазера.

Радиочастотная коагуляция варикозных вен отчасти похожа на лазерную коагуляцию, но в ходе данного вмешательства применяется другой тип энергии.

Склеротерапия, по сути, лежит на границе между хирургическим и лекарственным видами лечения варикоза. Процедура занимает не более 30 минут, использование анестезии при этом не требуется.

Если вы испытываете следующие симптомы, то необходимо как можно раньше обратиться к врачу и обсудить возможность лечения варикозного расширения вен современным методом:

Боль и дискомфортные ощущения в ноге;

Повышенная чувствительность в области икры или во всей ноге;

Отек ног, вздутие вен;

Ощущение тяжести, распирания в ноге;

Появление на ногах сосудистых сеточек, узлов;

Пигментация, изменение цвета кожи ноги.

Важно не допустить осложнений и развития тромбофлебита, который может привести к закупорке пораженных артерий. Потому необходимо сразу же обращаться к специалистам, которые сумеют помочь и сохранить здоровье ваших ног.

Где помогут

Медицинский центр "Парк Здоровья" предлагает лечение варикозной болезни без боли, шрамов и наркоза. К тому же врачи центра проводят бесплатное лечение по полису ОМС. Помощь оказывается на любой стадии развития варикозной болезни, в том числе при наличии трофических язв.

Лечение осуществляется всего при одном проколе и под местной анестезией. К тому же это щадящее вмешательство, при котором не требуется госпитализация и реабилитация пациента. После данной процедуры пациент, скорее всего, уже через 1,5-2 часа сможет уйти домой. Через 2-4 недели после лечения варикозные узлы, как правило, рассасываются и отмечается лечебный и косметический и эффект.

Летящей походкой

В большинстве случаев жизнь пациентов, прибегнувших к лазерному лечению варикозного расширения вен, продолжается без боли и дискомфорта. Подарите себе легкую, безболезненную походку, снова ощутив радость жизни.

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* предложение действительно с 01.09.2018 г. по 30.09.2018 г. при предъявлении документа, подтверждающего преподавательскую деятельность.

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