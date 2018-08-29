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Информация о смерти 46-летнего жителя Алейска, которому впервые в нашем крае пересадили сердце, оказалась недостоверной — накануне некоторые региональные СМИ со ссылкой на заслуженного врача, депутата Госдумы Николая Герасименко сообщили, что мужчина скончался.

В СМИ заявляли, что якобы донорское сердце оказалось "изношенным". Однако выяснилось, что данная информация является недостоверной. Как сообщила порталу Amic.ru главный врач Алтайской краевой клинической больницы Диана Рудакова, она лично беседовала с пациентом с пересаженным сердцем.

"Я не могу сказать, почему и откуда такая информация. Я сегодня лично разговаривала с Виталием Петровичем (пациентом). Он жив, чувствует себя хорошо, и, как и планировалось, к нам он приедет на осмотр в понедельник, 3 сентября. Я считаю, что данная информация, конечно, вызывает негативное отношение не только к врачам краевой клинической больницы, но и в целом к министерству здравоохранения Алтайского края", — рассказала корреспонденту Amic.ru Диана Рудакова.

Также собеседница отметила, что мужчина с донорским сердцем, к счастью, не читал интернет-СМИ.

"Он живет полноценной жизнью и был за пределами Алтайского края. Не хотелось бы его вводить в стресс такими новостями. С другой стороны, есть примета, что когда тебе говорят, что ты умер — сто лет проживешь", — добавила главный врач краевой клинической больницы.

Напомним, что первую операцию по трансплантации сердца специалисты Алтайской краевой клинической больницы провели 13 февраля этого года.