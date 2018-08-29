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Очередная фальшивая пятитысячная купюра выявлена в Барнауле — полиция проводит в связи с этим проверку.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, подделка была выявлена в кредитно-финансовом учреждении региональной столицы.

Банкнота была сбыта в магазине, а затем передана в банк, где был осуществлен пересчет денежных средств и выявлено, что эта купюра серии БТ 2643585 является подделкой.

"Сотрудники полиции устанавливают факт сбыта фальшивой денежной купюры и призывают жителей и гостей краевой столицы обращать внимание на купюры, вызывающие сомнения", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

Напомним, что в середине августа в краевом главке МВД сообщали о задержании подозреваемых в сбыте фальшивых пятитысячных купюр — предполагаемые злоумышленники являются местными жителями.