Фото: ptlockandsafe.co.uk
Жителя Барнаула будут судить по обвинению в мошенничестве при покупке автомобилей у 26 граждан, сообщает региональная прокуратура.
В надзорном ведомстве уточняют, что 34-летний горожанин, по версии следствия, с августа по декабрь 2017 года подыскивал объявления в сети Интернет о продаже автомобилей. После этого он убеждал собственников транспортных средств в добросовестном приобретении им машин с рассрочкой платежа, передавая незначительный задаток.
"Впоследствии обвиняемый реализовывал автомобиль, не передавая обещанных денег его предыдущему владельцу. В результате 26 граждан лишились своих автомобилей, не получив за них окончательный расчет. Общая сумма ущерба превысила 2,2 миллиона рублей", — добавляют в прокуратуре.
Рассмотрением уголовного дела займется Центральный районный суд Барнаула.
Комментарии
Меньше сотки за авто, по любому дрова, так как нормальное авто нормальный человек ни за что ни отдаст в рассрочку или под выкуп неизвестно кому
29.08.2018 10:38
- гость -
да и сейчас легко с рассрочкой продать. только машина должна быть у хозяина до полного расчета. каждый взнос оформляется расписками. покупашке можно отдать ключи. сам так продавал машину. с будущим владельцем загнали в мой гараж. оба комплекта ключей отдал ему и все. пока не рассчитался на машину мог только смотреть, что ее не трогали)
да и сейчас легко с рассрочкой продать. только машина должна быть у хозяина до полного расчета. каждый взнос оформляется расписками. покупашке можно отдать ключи. сам так продавал машину. с будущим владельцем загнали в мой гараж. оба комплекта ключей отдал ему и все. пока не рассчитался на машину мог только смотреть, что ее не трогали)
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Тоже рабочая схема для мошенничества, но уже со стороны продавца