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Жителя Барнаула будут судить по обвинению в мошенничестве при покупке автомобилей у 26 граждан, сообщает региональная прокуратура.

В надзорном ведомстве уточняют, что 34-летний горожанин, по версии следствия, с августа по декабрь 2017 года подыскивал объявления в сети Интернет о продаже автомобилей. После этого он убеждал собственников транспортных средств в добросовестном приобретении им машин с рассрочкой платежа, передавая незначительный задаток.

"Впоследствии обвиняемый реализовывал автомобиль, не передавая обещанных денег его предыдущему владельцу. В результате 26 граждан лишились своих автомобилей, не получив за них окончательный расчет. Общая сумма ущерба превысила 2,2 миллиона рублей", — добавляют в прокуратуре.

Рассмотрением уголовного дела займется Центральный районный суд Барнаула.