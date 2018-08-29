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ФАС попросила новые полномочия из-за "угрозы обороне страны"

, ИА "Амител"
ФАС сможет проводить плановые и внеплановые проверки компаний

Фото: gazetanova.ru

Федеральная антимонопольная служба предлагает расширить свои полномочия для контроля за иностранными инвесторами, участвующими в капитале стратегических предприятий, пишет РБК.

Соответствующий законопроект, разработанный службой, опубликован на портале нормативно-правовых актов. Если его примут, ФАС сможет проводить плановые и внеплановые проверки компаний, а сам список поднадзорных организаций расширится.

Поправки предлагается внести в 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", регулирующий участие иностранных инвесторов в российских стратегических компаниях. Зарубежные инвесторы обязаны согласовывать с правительственной комиссией сделки по покупке более 50% акций стратегических предприятий, а если они этого не сделают, сделку посчитают недействительной.

Но сейчас существует законодательный пробел в регулировании "стратегов", утверждает ФАС. Иностранные инвесторы покупают доли в юрлицах, которые "по смыслу" статьи 2 57-ФЗ не считаются хозяйственными обществами, но осуществляют стратегическую деятельность. Речь идет, в частности, об унитарных предприятиях, сельскохозяйственных кооперативах и т.д. Кроме того, закон не распространяется и на концессионные соглашения в случаях, когда они затрагивают стратегические виды деятельности.

Из-за этого "существует возможность создания угрозы обороне страны и безопасности государства в части приобретения прав в отношении стратегических юридических лиц или их имущества иностранными инвесторами либо находящимися под их контролем организациями", говорится в пояснительной записке к проекту. Соответственно, риски для государства при таких сделках не просчитываются, указывает антимонопольная служба.

Документ предлагает считать стратегическими предприятиями хозяйственные товарищества, крестьянские хозяйства, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия, то есть распространить действие 57-ФЗ на них. Затронет оно и концессионные соглашения, если их объектом будет "имущество хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение".

В пояснительной записке ФАС отмечает, что необходимость этих поправок вытекает из реальной судебной практики: по данным регулятора, есть случаи, когда иностранные инвесторы приобрели контроль над стратегическим предприятием с нарушением закона. В качестве одного из примеров ФАС приводит "дело порта "Пермь": в 2011 году порт перешел под контроль нескольких чешских компаний, а спустя шесть лет ФАС подала в пермский суд заявление о признании недействительными тех сделок, ссылаясь на то, что порт являлся обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. В марте 2018 года суд подтвердил, что пермский порт на момент оспариваемых сделок являлся стратегическим предприятием, но отказал ФАС в удовлетворении иска на основании истечения срока исковой давности.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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