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Россия выделит деньги Мьянме и Бангладеш на преодоление кризиса

, ИА "Амител"
Для "налаживания международного содействия и купирования наиболее острых гуманитарных последствий кризиса"

Фото: artmaxtour.ru

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия в течение двух лет выделит по $1 млн Мьянме и Бангладеш для помощи по линии всемирной продовольственной программы, пишет "Коммерсант".

Он подчеркнул, что Россия считает "приоритетным налаживание международного содействия и купирование наиболее острых гуманитарных последствий кризиса".

"Ключ к решению проблемы беженцев лежит в плоскости двустороннего сотрудничества между Мьянмой и Бангладеш, согласованная сторонами договорно-правовая база и действующий координационный механизм позволяют приступить к практическим шагам на этом направлении", — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности по Мьянме.

Он добавил, что Россия считает "контрпродуктивной линию на затягивание процесса репатриации, которая используется некоторыми странами для оказания дополнительного давления на мьянманскую сторону".

Всего из Мьянмы в Бангладеш бежали 700 тыс. рохинджа, их репатриация может занять несколько лет. Однако большинство представителей мусульманской народности опасаются возвращаться на родину после вооруженных столкновений в августе 2017 года, где за одну неделю были убиты не менее 400 человек.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.08.2018 11:27
- гость -

Ура. Дома то проблем нет.

0  0
29.08.2018 11:28
- гость -

ну наконец то

0  0
29.08.2018 11:32
- гость -

А что только по 1? Так то мы на пенсию и в 90 лет можем пойти....

0  0
29.08.2018 11:36
- гость -

раз пошла такая пьянка
откажемся вообще от пенсий!

0  0
29.08.2018 11:45
- гость -

прямо камень с души упал.

0  0
29.08.2018 11:47
гость

может лучше эти деньги потратим на лечение Российских детей? а то ведь на них никогда нет денег, всем миром по всем каналам собираем

0  0
29.08.2018 11:49
- гость -


29.08.2018 11:47
гость

товарищщи!! тут есть недовольный.. лови его

0  0
29.08.2018 11:52
Бен

В России смерность в 2.5 раза выше чем в этих странах.

0  0
29.08.2018 12:00
- гость -

Как для своих граждан, так денег нет, а как Сирии, Бангладеш, Мьянме и другим, так денег хватает!

0  0
29.08.2018 12:14
- гость -

Нет слов...

0  0
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