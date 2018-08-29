Россия выделит деньги Мьянме и Бангладеш на преодоление кризиса

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия в течение двух лет выделит по $1 млн Мьянме и Бангладеш для помощи по линии всемирной продовольственной программы, пишет "Коммерсант".

Он подчеркнул, что Россия считает "приоритетным налаживание международного содействия и купирование наиболее острых гуманитарных последствий кризиса".

"Ключ к решению проблемы беженцев лежит в плоскости двустороннего сотрудничества между Мьянмой и Бангладеш, согласованная сторонами договорно-правовая база и действующий координационный механизм позволяют приступить к практическим шагам на этом направлении", — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности по Мьянме.

Он добавил, что Россия считает "контрпродуктивной линию на затягивание процесса репатриации, которая используется некоторыми странами для оказания дополнительного давления на мьянманскую сторону".

Всего из Мьянмы в Бангладеш бежали 700 тыс. рохинджа, их репатриация может занять несколько лет. Однако большинство представителей мусульманской народности опасаются возвращаться на родину после вооруженных столкновений в августе 2017 года, где за одну неделю были убиты не менее 400 человек.