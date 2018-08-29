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Резкое похолодание и дожди придут в Алтайский край в День знаний, 1 сентября — таков предварительный прогноз регионального Гидрометцентра.

Как сообщили порталу Amic.ru в алтайском ЦГМС, холодными и дождливыми, по предварительным данным, будут 1, 2, 3 и 4 сентября.

Непосредственно в День знаний температуры по краю составят +12...+18 градусов. Холоднее будет в западных районах, теплее — в восточных.

В Барнауле 1 сентября также обещают дождливую погоду, дневные температуры составят в краевой столице +12...+14 градусов.