Центральные телеканалы России перестроили свои сетки вещания в среду, 29 августа, для прямой трансляции обращения к народу президента РФ Владимира Путина.

Обращение главы государства к гражданам по вопросу пенсионной реформы запланировано на период с 12:00 до 12:40 по московскому времени.

В связи с выступлением президента изменения в телепрограммах уже появились на сайтах федеральных телеканалов "Россия 1", НТВ, РЕН-ТВ, "Пятый канал", "ТВ Центр". На сайте Первого канала изменений в телепрограмму пока не внесено, однако на 12:00 запланирован выпуск новостей, вместо которого, скорее всего, и будет показана речь главы государства.

"Учитывая те отклики, которые имеются, учитывая те дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения", — объяснил ранее Дмитрий Песков причину, по которой Путин выбрал именно формат телевизионного обращения.