Жители Алтайского края под хештегом #ГубернаторНадежды публикуют обращения к врио главы региона Виктору Томенко о проблемах, которые не решаются годами.
Идея таких обращений возникла, начиная с акции, которая прошла 28 августа возле Дворца зрелищ и спорта в Барнауле, где фанаты хоккейного клуба "Алтай" провели одиночные пикеты.
Болельщики вышли на улицу с плакатами: "Томенко — последняя надежда Алтая!". С именем врио губернатора участники этой акции связывают надежды на поддержку и развитие спорта в регионе.
Затем идею подхватили социальные сети, и в итоге интернет-пользователи с хештегом #ГубернаторНадежды начали публиковать свои обращения к Виктору Томенко.
Так, жители Чарышского района обратили внимание на необходимость расчистки русел рек после паводка 2018 года, а также рассказали о проблемах с интернетом и телевизионным вещанием.
Многие акцентируют внимание на проблемах с трудоустройством и низкими зарплатами.
Комментарии
Полностью согласна, Виктор Петрович последняя надежда края. Ведь только он может решить наши масштабные проблемы.
Так и есть, он наша последняя надежда на хорошую жизнь.
Видно, что жители доверяют только Томенко. Другим кандидатам край доверить нико не хочет.
Я верю в то, что Томенко решит все наши проблемы, потому что он будет поумнее всех остальных кандидатов.
29.08.2018 11:30
- гость -
Андрей почему не подписался?
Вот ведь люди, не успел богданыч из края слинять, как его грязью начали поливать, а нонешнему дифирамбы поют...
Бандерлог, ты хоть понимаешь, что своей тупой "поддержкой" ты Петровича ниже плинтуса опускаешь?
Виктор Петрович за пару месяцев произвёл хорошее впечатление. мы надеемся, что именно он серьёзно настроен и решит проблемы нашего края.
Его никто грязью не поливал.Это ты себе что о напридумывал.
Ха-ха-ха! Почём нынче за коммент платят?
Вот только неясно, почему он (мужского рода) - последняя надежда (женского рода)?
На фото балбес который тут ему оды пишет?
Я забыл сказать, что на этих выборах мы с женой накатим шампусика, а потом в первый раз пойдем голосовать. Потом выиграем автомобиль. Ну а вечером устроим групповушку. Приглашаем всех желающих в 19-00 на крыльцо Администрации края. Мы хотим что бы наш любимый работодатель видел нашу поддержку.
На фото балбес который тут ему оды пишет?
Да. Это моя жена Алена.
На фото балбес который тут ему оды пишет?
Да. Это моя жена Алена.
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Так выходит вы из этих... За своего голосуете, в надежде что он вам парад разрешит?)))))
29.08.2018 11:48
Мы к вам в постель не лезем и вы к нам не лезьте.
естественно он последняя надежда, т.к. если он продолжит дела прежнего губернатора, то восстанавливать будет нечего
если он продолжит дела прежнего губернатора, то восстанавливать будет нечего
А какие у него варианты?
Мы к вам в постель не лезем и вы к нам не лезьте.
Правильно милый!
У кого есть опыт управления краем? У него - есть.
У кого есть опыт управления краем? У него - есть.
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Не надо сравнивать управление самодостаточным развивающимся краем с высокой инвестиционно привлекательностью с управлением краем с разваливается промышленностью и огромными дефицитами бюджета. Хотя и красноярских край в том числе он смогли вогнать в долги сделав его лидером по количеству набранных кредитов бюджетами
Радостно за жителей Красноярска, что сумели спихнуть грамотного управленца.
А остальные чем управляли? Ничем.
Я что-то не понимаю видимо, ведь Карлин был очень хороший и при нём было всё радужно, мы каждый день об этом на амике читали. 1984? Министерство правды?