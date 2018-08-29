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Последняя надежда: жители Алтая заявляют о нерешенных проблемах края

, ИА "Амител"
В социальных сетях запустили акцию под хештегом #ГубернаторНадежды

Жители Алтайского края под хештегом #ГубернаторНадежды публикуют обращения к врио главы региона Виктору Томенко о проблемах, которые не решаются годами.

Идея таких обращений возникла, начиная с акции, которая прошла 28 августа возле Дворца зрелищ и спорта в Барнауле, где фанаты хоккейного клуба "Алтай" провели одиночные пикеты.

Болельщики вышли на улицу с плакатами: "Томенко — последняя надежда Алтая!". С именем врио губернатора участники этой акции связывают надежды на поддержку и развитие спорта в регионе.

Затем идею подхватили социальные сети, и в итоге интернет-пользователи с хештегом #ГубернаторНадежды начали публиковать свои обращения к Виктору Томенко.

Так, жители Чарышского района обратили внимание на необходимость расчистки русел рек после паводка 2018 года, а также рассказали о проблемах с интернетом и телевизионным вещанием.

Многие акцентируют внимание на проблемах с трудоустройством и низкими зарплатами.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

29.08.2018 11:30
- гость -

Полностью согласна, Виктор Петрович последняя надежда края. Ведь только он может решить наши масштабные проблемы.

0  0
29.08.2018 11:31
Андрей

Так и есть, он наша последняя надежда на хорошую жизнь.

0  0
29.08.2018 11:32
Евгений

Видно, что жители доверяют только Томенко. Другим кандидатам край доверить нико не хочет.

0  0
29.08.2018 11:33
Алена

Я верю в то, что Томенко решит все наши проблемы, потому что он будет поумнее всех остальных кандидатов.

0  0
29.08.2018 11:36
- гость -


29.08.2018 11:30
- гость -

Андрей почему не подписался?

0  0
29.08.2018 11:37
- гость -

Вот ведь люди, не успел богданыч из края слинять, как его грязью начали поливать, а нонешнему дифирамбы поют...

0  0
29.08.2018 11:37
- гость -

Бандерлог, ты хоть понимаешь, что своей тупой "поддержкой" ты Петровича ниже плинтуса опускаешь?

0  0
29.08.2018 11:39
Дмитрий

Виктор Петрович за пару месяцев произвёл хорошее впечатление. мы надеемся, что именно он серьёзно настроен и решит проблемы нашего края.

0  0
29.08.2018 11:40
11:37

Его никто грязью не поливал.Это ты себе что о напридумывал.

0  0
29.08.2018 11:40
Митенька ржевский

Ха-ха-ха! Почём нынче за коммент платят?

0  0
29.08.2018 11:41
Митенька ржевский

Вот только неясно, почему он (мужского рода) - последняя надежда (женского рода)?

0  0
29.08.2018 11:42
- гость -

На фото балбес который тут ему оды пишет?

0  0
29.08.2018 11:43
Дмитрий

Я забыл сказать, что на этих выборах мы с женой накатим шампусика, а потом в первый раз пойдем голосовать. Потом выиграем автомобиль. Ну а вечером устроим групповушку. Приглашаем всех желающих в 19-00 на крыльцо Администрации края. Мы хотим что бы наш любимый работодатель видел нашу поддержку.

0  0
29.08.2018 11:44
Дмитрий

На фото балбес который тут ему оды пишет?

Да. Это моя жена Алена.

0  0
29.08.2018 11:48
- гость -

На фото балбес который тут ему оды пишет?

Да. Это моя жена Алена.
------
Так выходит вы из этих... За своего голосуете, в надежде что он вам парад разрешит?)))))

0  0
29.08.2018 11:50
Дмитрий

29.08.2018 11:48

Мы к вам в постель не лезем и вы к нам не лезьте.

0  0
29.08.2018 11:50
гость

естественно он последняя надежда, т.к. если он продолжит дела прежнего губернатора, то восстанавливать будет нечего

0  0
29.08.2018 11:52
- гость -

если он продолжит дела прежнего губернатора, то восстанавливать будет нечего

А какие у него варианты?

0  0
29.08.2018 11:52
Алена

Мы к вам в постель не лезем и вы к нам не лезьте.

Правильно милый!

0  0
29.08.2018 11:53
- гость -

У кого есть опыт управления краем? У него - есть.

0  0
29.08.2018 12:03
- гость -

У кого есть опыт управления краем? У него - есть.
----
Не надо сравнивать управление самодостаточным развивающимся краем с высокой инвестиционно привлекательностью с управлением краем с разваливается промышленностью и огромными дефицитами бюджета. Хотя и красноярских край в том числе он смогли вогнать в долги сделав его лидером по количеству набранных кредитов бюджетами

0  0
29.08.2018 12:08
- гость -

Радостно за жителей Красноярска, что сумели спихнуть грамотного управленца.

0  0
29.08.2018 12:12
- гость -

А остальные чем управляли? Ничем.

0  0
29.08.2018 12:13
- гость -

Я что-то не понимаю видимо, ведь Карлин был очень хороший и при нём было всё радужно, мы каждый день об этом на амике читали. 1984? Министерство правды?

0  0
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