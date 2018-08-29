Жители Алтайского края под хештегом #ГубернаторНадежды публикуют обращения к врио главы региона Виктору Томенко о проблемах, которые не решаются годами.

Идея таких обращений возникла, начиная с акции, которая прошла 28 августа возле Дворца зрелищ и спорта в Барнауле, где фанаты хоккейного клуба "Алтай" провели одиночные пикеты.

Болельщики вышли на улицу с плакатами: "Томенко — последняя надежда Алтая!". С именем врио губернатора участники этой акции связывают надежды на поддержку и развитие спорта в регионе.

Затем идею подхватили социальные сети, и в итоге интернет-пользователи с хештегом #ГубернаторНадежды начали публиковать свои обращения к Виктору Томенко.

Так, жители Чарышского района обратили внимание на необходимость расчистки русел рек после паводка 2018 года, а также рассказали о проблемах с интернетом и телевизионным вещанием.

Многие акцентируют внимание на проблемах с трудоустройством и низкими зарплатами.