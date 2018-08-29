Соловьев поддержал уголовные дела против "необразованных сопляков"

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Полный контакт" ("Вести FM") поддержал уголовное наказание за репосты, а также высказался по поводу современной российской молодежи, сообщает "Взгляд".

"За репосты картинки "ВКонтакте" дают реальный срок. И правильно делают! А почему вы считаете, что не должно быть репостов с получением срока? Или вы тупой и не понимаете, что репостите?" — высказался Соловьев.

По его словам, снисхождение не стоит проявлять, в частности, и к подросткам, репостящим картинки с надписями вроде "Смерть всем".

"Каждый раз, когда очередной необразованный сопляк с завышенной самооценкой и без всякого представления о морали начинает кричать, что он есть будущее и с ним надо вступать в диалог… Почему я должен вести диалог с человеком, родители которого просто не воспользовались вовремя противозачаточными средствами?" — сказал Соловьев.