Соловьев поддержал уголовные дела против "необразованных сопляков"

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы "Полный контакт" ("Вести FM") поддержал уголовное наказание за репосты, а также высказался по поводу современной российской молодежи, сообщает "Взгляд".
"За репосты картинки "ВКонтакте" дают реальный срок. И правильно делают! А почему вы считаете, что не должно быть репостов с получением срока? Или вы тупой и не понимаете, что репостите?" — высказался Соловьев.
По его словам, снисхождение не стоит проявлять, в частности, и к подросткам, репостящим картинки с надписями вроде "Смерть всем".
"Каждый раз, когда очередной необразованный сопляк с завышенной самооценкой и без всякого представления о морали начинает кричать, что он есть будущее и с ним надо вступать в диалог… Почему я должен вести диалог с человеком, родители которого просто не воспользовались вовремя противозачаточными средствами?" — сказал Соловьев.
Комментарии
А другого и неожидалось от это лизоблюда
Когда уже заткнут рот этому Соловьеву????
сидел бы тихо в своей Коме в Италии и не вонял иуда
Все более склоняюсь с тому, что у этого товарища какое-то психическое заболевание...
я думаю, что многие камрады так-же считают, что родители соловьёва "не воспользовались вовремя противозачаточными средствами"
он прав . молодежь некоторая, не имеет представлений малейших о том, что можно , а что нет
По моему, тут имеет место разжигание г-ном (не господином) Соловьёвым вражды и ненависти по отношению к социальной группе вконтактышей, которых он обзывает необразованными сопляками.
Наверное пишут ему люди отзывы о его "работе" вод и бесится гнида.
Понятно, кто ему платит, тот и заказывает музыку. А если его слова вызывают во мне оскорбление чувств, да я думаю, и у половины россиян тоже, почему бы его не привлечь?
опять соловьиный помет!!! сам измарался и других забрасывает.
Соловьев при его зарплате имеет время на воспитание детей. А у нас на Алтае чтобы выжить люди работают с 7 утра до 23.30.
Некогда при таком режиме детьми заниматься. Ну конечно можно сказать что это недоумки так работают, но это не так.
Ни отпусков ни больничных, с 7 до 23 и так каждый день...и все равно не хватает....
Вам бы господа московские лентяи такую жизнь.
29.08.2018 12:24 - гость -
Беда сетевого болота в том, что оно почему-то отождествляет себя со "всей Россией" или, как в данном случае с "половиной россиян" ( надо же, довольно скромный). Открою вам глаза - бездельников, сидящих в сетях, подавляющее меньшинство общества, постящих экстремистские материалы и того меньше. А если вы общаетесь только с такими, это не значит что таких большинство, это значит что нормальные не общаются с вами. Так что Соловьёв, смею надеяться, выразил мнение большинства россиян.
соплячье вконтактышное раскукарекалось
О, пропаганда подтянулась, сейчас расскажут нам мнение большинства.
"соплячье вконтактышное раскукарекалось"
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Потому что гниды повылазили, упыри охренели, а мусора беспределят.
Так залезь обратно и оттуда кукарекай.
Потому что гниды повылазили, упыри охренели, а мусора беспределят.
ты главное в церкви не танцуй (ц)
Надеюсь, что кто-нибудь из родителей репрессированных подростков начистит ему рыло от души. Будет только справедливо. оскорбил сотни людей - отвечай.
Википедия выдаёт ему интересную биографию.
Скорее это вы себя как большинство тут заявили.. чисто ваше видение и проблема.
Самомнение зашкаливает. Смотрите богом себя не возомните.
29.08.2018 12:56
- гость -
Оскорбушечка вконтактышная, так ты с местными соберись, скинься на билет и делегата для побивания морды отправьте. А то лишь бы за вас кто нибудь сделал, а у самих ни сил ни духу.
"Так залезь обратно и оттуда кукарекай."
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Не кудахтай. Гниды не кудахтают.