Фото: Евгения Савина

Спортсмен, тренер, бизнесмен, депутат Барнаульской гордумы – таков "джентльменский набор" Вячеслава Перерядова. Наш разговор во время "Бизнес-ланча с профи" начался с… его вопроса ко мне.

О пенсии и детях

- Будете спрашивать меня про пенсионную реформу? Это же популярный сейчас вопрос. Я готов ответить. У меня есть личное мнение по этому поводу. Уверен, что в каждом человеке есть нереализованный потенциал. Я всю жизнь, собственно говоря, занимаюсь спортом. А в спорте как? Как ты себя настроишь, так ты и сделаешь. Например, подошел к турнику, настроил себя на 20 подтягиваний и 20 раз подтянулся, а психологически настроил себя на 10, ну и максимум ты сможешь 12-13 подтянуться. Так же и в жизни: у каждого из нас внутри есть некая программа. Соответственно, если мы себя настраиваем на то, что будем работать до такого-то возраста, и, скажем, статус пенсионера – бабушки, дедушки – будет приобретен в том возрасте, который мы сейчас решим совместно — народ и правительство, так и будем жить. Это, мне кажется, как некое плацебо, которое увеличит продолжительность жизни человека. Мы уже сразу будем настраиваться, что пенсионеры бывают 65-летние. И будем готовиться к другому качеству жизни. Безусловно, сейчас есть некий слой населения, который не договаривался изначально с государством, с работодателем, не был настроен на такую продолжительность труда, которую предлагают установить. И этим людям сейчас говорят: "Нет, дружище, договаривались-договаривались, а теперь будет вот так"… С этим нужно очень аккуратно решать. Постепенно. И все же женщин я бы пожалел и предложил не поднимать настолько планку пенсионного возраста.

- Вячеслав Владимирович, а Вы себя видите пенсионером в каком возрасте? Что бы Вы делали на пенсии?

- Все зависит от разных обстоятельств. Но я думаю, что в любом случае я бы вел активный образ жизни. Если мне позволит финансовая возможность, буду путешествовать. Если будет позволять здоровье, значит, пойду в горы. Кстати, недавно открыл в себе новые возможности – взошел на 3400 метров, пик Юбилейный, ледник Актру. До этого я не очень относился к пешим прогулкам на такие высоты, а вот очень понравилось. И в озере голубом, которое там расположено, я искупался. Вода ледяная, гораздо холоднее, чем в Катуни.

- Коли уж начали об увлечениях так неожиданно, то какие у Вас еще есть увлечения, помимо спорта, которым Вы занимаетесь всю жизнь?

- В последнее время люблю на велосипеде ездить с сыном, гоняю его туда-сюда.

- У Вас сколько детей?

- Двое. Мальчик и девочка – 6 и 11 лет.

- Дочь Вас не поддерживает?

- Поддерживает, только девочку мы бережем. А с парнем по-мужски преодолеваем трудности.

- Разный подход к воспитанию девочки и мальчика? Как мне кажется, военные и спортсмены обычно одинаково твердо, жестко воспитывают детей...

- Нет, у меня другой взгляд на это дело. Я достаточно долго проработал тренером, ребятишек успешных много было, чемпионы России – такие ребята, достойные, горжусь ими очень. Алексей Свириденко и Стас Кузьмин – чемпионы страны. Так вот, в моей педпрактике были в основном парни: девочек у меня в команде не было. И вообще, собственно говоря, у нас в роду не было девочек. И когда у меня родилась дочь, что-то перевернулось во мне. Дочка – это, конечно, чудо, теплота, нежность. А вот пацан родился – тут мы уже, скажем так, в системе, которая мне очень близка и понятна. С девочками, я считаю, надо быть нежным и любящим, ни в коем случае контрмерами не выстраивать взаимодействие. А с пацаном должны быть такие армейские, дисциплинарные вещи – ну, как в спорте: не обсуждается, сделать надо что-то – и все.

О спорте

- Ваши дети, наверное, с раннего возраста в спорте...

- Дочь занимается танцами, а сын плавает. В этом году хочу отдать его в дзюдо.

- Не рано?

- Нет, там сейчас у них общефизическая подготовка, координация, акробатика и так далее. А в кикбоксинг пока не решаюсь отдать.

- Кикбоксинг – вид спорта для каждого?

- Часто мы, родители, чувствуем в себе какую-то нереализованность. Например, отец хотел быть боксером, мама хотела быть гимнасткой, поэтому детей настойчиво отдают именно в эти виды спорта. Не совсем это правильно, эгоистический такой подход – реализовать какие-то свои желания, компенсировать свои неуспехи через ребенка. Как выбрать вид спорта правильно? Необходимо пойти к специализированному врачу в спортивный диспансер, обследовать ребенка по состоянию здоровья, а потом задать вопрос, какие физиологические склонности у ребенка. Вам порекомендуют, в какой вид спорта ребенку можно идти. Допустим, если он маленький, коренастый – у него будет лучше получаться в борьбе, а если он высокий, худощавый, с длинными руками, то мы говорим о единоборствах, например, в боксе у него будет преимущество в плане физиологии.

- А Вы как выбрали свою секцию, когда пришли в спорт?

- У меня отец борьбой занимался, в то время классической, потом греко-римской, и он меня отдал туда. Мне очень нравилось бороться, но я травмировал спину и вынужден был перейти в кикбоксинг и бокс. А дальше все пошло. К слову, о переходе из одного вида спорта в другой. Нередко у родителей формируется такое мнение: "Ребенок должен быть разносторонним: пусть поплавает, побоксирует, поборется, побегает и т.д.". Не соглашусь с этим категорично. Что такое спорт? Это дисциплина, порядок, команда. Тут важно не только физическое воспитание ребенка, но и психологическое. Он должен иметь определенное постоянство. Ребенку, как правило, первые два-три месяца очень все нравится, хорошо, что-то новенькое, потом ему начинает все надоедать, через год приходит кризис, ребенок начинает капризничать, говорить "я не хочу", "у меня не получается", "мне тяжело" и т.д. Родитель здесь должен донести до ребенка идею, что спорт — это дело, где есть команда. И как всякое дело, нужно доводить до конца, так и спорт требует серьезного подхода. А как правило, все эти перемещения от тренера к тренеру, от одного вида спорта к другому формируют не совсем хороший фундамент: такое качество не совсем положительно будет влиять на успех этого ребенка в дальнейшем. Поэтому очень важно правильно выбрать вид спорта. Есть возрастные моменты: 3 года – это бассейн, 5-6 лет – для развития координации может быть акробатика, а потом выбираете вид спорта, в котором в дальнейшем можно будет ему двигаться определенное количество лет до результата.

О бизнесе

- Про спорт все понятно. А бизнес для себя Вы выбирали по какому принципу?

- Что касается бизнеса, то именно в этой сфере у меня было дело случая. Мой близкий товарищ имел цех по производству алюминиевых конструкций для балконов. У него возникли тогда определенные финансовые сложности, на каком-то этапе мы решили этот вопрос и стали компаньонами. Помимо остекления балконов занимались изготовлением металлических дверей. Затем рынок подтолкнул нас сменить производственное направление на торговлю. Тогда вошли в обиход китайские двери, которые мы закупали и возили в большом количестве и продавали. Новым этапом стало производство дверей: дешевые китайские двери перестали удовлетворять спрос.

- Сегодня на вашем производстве сколько трудится человек?

- Порядка 170. Дело в том, что мы поставляем продукцию по всей России, в том числе в центральной ее части. Всего мы имеем 150 дилеров и 183 точки. Недавно заключили договор с крупной производственной компанией – межкомнатные двери "Софья". У них 200 магазинов, и сейчас наша продукция также будет в них представлена нашим совместным с этой фабрикой брендом.

- Серьезный размах...

- Причем наши точки – это не просто дверные магазины под разными брендами, а это непосредственно наш бренд "Дверидофф". Горжусь, что наше барнаульское производство завоевало доверие далеко за пределами нашего региона. Мы работаем по франшизе: предложили формат бутиков металлических дверей. Это было лет 5 назад. На строительной выставке МosBuild, которая ежегодно проходит в Москве, все представляют свою продукцию, дилеры смотрят, знакомятся, заключают контракты. Но все это было банально, как у всех. Мы с коллегами посоветовались и решили: будем продавать магазины. То есть продаем решения – по всем стандартам менеджеров, вплоть до речевых модулей, которые они должны применять в этом магазине, — все до мельчайших подробностей согласно нашему проекту. Это оказалось удобно для наших дилеров, которые, изучив наше коммерческое предложение, оплачивают счет и получают полный проект бизнеса — магазин со сроками окупаемости и реализации. И вот мы приехали на выставку, сделали на 3D-принтере эти магазины, и… произвели впечатление на своих коллег — на игроков данной отрасли. И у нас стали покупать магазины. Они – премиум-класса.

- Приходилось учиться где-то дополнительно?

- Век живи – век учись. Что-то черпаю из сети Интернет. Литературу зарубежную по бизнесу читаю. Правда, там много моментов, которые в нашей стране, с нашим менталитетом неприемлемы. У них там более стабильное развитие экономики и бизнеса в целом, а у нас и динамичное развитие, и динамичное падение – турбулентность в бизнесе высокая. И все же выборочно что-то можно применять в наших реалиях. В прошлом году я окончил MBA. Любопытно, что мы и наши преподаватели учились друг у друга. Они – больше теоретики, мы – практики. Пытались совместить. На одном тренинге мне понравилось высказывание: "От 100%, что вы сегодня послушали, восприняли, если вы реализуете хотя бы 5%, это будет очень круто". То есть от теории до реализации большая разница. Главное – "внедрёж", как говорится. Разговаривать о разных механизмах можно очень много, а вот внедрить – это не так-то просто. Безусловно, базовые знания нужны. Нужны и мечты. Без мечты не бывает реализации.

- Вячеслав Владимирович, многие хотят заниматься бизнесом, но не у всех получается. Это везение, интуиция или что?

- Вот вы говорите "получается"… Получается как? Успех – понятие относительное. Получится точно, если ты это будешь хотеть и будешь работать, работать и работать. Как в спорте: кто-то талантливый – ему нужно, допустим, 3 года, чтобы выполнить такой-то норматив, а кому-то нужно тренироваться 10 лет. Они придут к одинаковому результату – к мастеру спорта международного класса, например, но разное время понадобится. Так и здесь: победа будет, просто разное время понадобится разным людям, потому что могут быть и обстоятельства, и везение. В бизнесе везение очень важно. А еще нужно учиться, быть целеустремленным, не отступать от задуманного… Есть "концепция лисы" и "концепция ежа" — вот как раз в книге "От хорошего к великому" их неплохо раскрыли. Они тоже применимы не только к бизнесу, но и к жизни. Мы говорили с вами о спорте, что ребенку нужно помогать на определенном этапе с выбором, воспитывать его ответственность за этот выбор – вот это "концепция ежа". А "концепция лисы" — это то, о чем мы разговаривали, когда он и там, и там, и там, и в конечном итоге ни на каком этапе не добивается успеха.

- А Вы – "еж"?

- На каком-то этапе я был и "лисой". А сейчас склоняюсь к тому, что правильно идти "концепцией ежа". Хотя иногда полезно превращаться в "лису" для определенного анализа. Ведь любое дело начинается с анализа: анализ, предложение, план, реализация и потом снова анализ – это циклично. Постоянно этот маховик раскручиваешь и ловишь потом инерцию. Причем это применимо к любой сфере – к бизнесу, к жизни, к политике, к спорту… Кстати, кадровый вопрос очень непростой в бизнесе, особенно у нас…

- Да он везде непростой. В чем у Вас он заключается?

- Если в глобальном плане сказать - наверное, дело в качестве кадров. Если детально посмотреть — не говорю, конечно, за всю молодежь – это потребительская позиция присутствует. Это ярко выражается даже в разговоре: многие говорят "получать", а не "зарабатывать". Я говорю: "Вот вы ко мне пришли, хотите работать в нашей компании, а что вы можете предложить нам? Мы же с появлением вас в нашей команде должны что-то приобрести – приобрести что-то новое, какую-то новую ветку, направление либо идеи. А вы пришли, чтобы узнать мою заработную плату и спросить, что вам нужно делать?". Не совсем все это правильно. У нас на совещании есть 20-минутка, когда мои "топы" должны что-то предложить. Часто бывают и дельные идеи. Так появляется чувство ответственности, причастности к общему делу.

- Вы ожидали каких-то производственных интересных решений?

- Производственная тема – это отдельная история. У нас целый отдел проектировщиков сидит, которые прототипы делают. Как раз месяц назад активно обсуждали с партнерами этот вопрос, поскольку это направление у нас стагнировало. Мы же, кстати, термодверь придумали – слышали про такую?

- Да, активно рекламировали…

- Это именно наша идея, мы ее документально подтвердили. И название "термодвери" мы придумали. Долго шли дебаты, эта дверь называлась "hot" с изображением градусника наверху, потом пришли к тому, что она должна быть более народной, понятной – "термодверь". И сейчас производственники по всей стране делают "термодвери", только пишут по-разному. И в народе так и говорят – "термодверь". Одно время наша дверь была представлена в "Леруа Мерлен", только она называлась "изотерма". Но объемы большие, цены "отжимают", и мы ушли от этого.

О политике

- Многие предприниматели стараются от политики подальше держаться, не "светить" бизнесом, не сращивать бизнес с политикой… Кто-то приходит в политику лоббировать интересы своего бизнеса. А у Вас какая мотивация была?

- Я — общественник. Был тренером, взаимодействовал с родителями, детьми, сообществами… Когда возглавил Федерацию кикбоксинга Алтайского края, стало необходимостью активно участвовать в общественной, политической жизни города и края. Есть много вопросов, которые нужно и можно решать, будучи депутатом. Мне нравится общаться с народом. Есть, конечно, и положительные, и отрицательные стороны всего этого процесса. Но в глобальном плане это серьезный опыт в плане взаимодействия с властью, коммуникации с народом. Смотришь немного под другой призмой на все проблемы, и, как ни банально это звучит, я честно хочу быть полезен нашему региону.

Вижу работу администрации Барнаула. И был приятно удивлен тем, как работа ведется. Они пашут реально. Хотя раньше, как обыватель, я тоже относился с критикой ко всем чиновникам. Да, не всегда все получается, как и в любом деле, много есть вопросов, сложностей, но работают сотрудники городской администрации достойно. Есть некоторые моменты. Например, в администрациях почему-то такие управленческие программы, какими пользуется бизнес — а они очень удобны в решении управленческих задач — не внедряют. Но я думаю, что это дело будущего, дело времени. Думаю, что нас ждет консалтинговый способ управления всеми регионами страны.

- Это как?

- У нас сейчас все завязано на человеке. Ну, а почему не стандартизировать это все? Там есть же маркерные точки, показатели. Есть серьезные люди, экономисты, управленцы, которые все просчитывают, выстраивают маркерные точки, показатели роста региона, города, страны, государства. Консалтинговое управление в этом смысле удобно. Консалтинговая компания на государственном уровне создает определенный проект развития данного государства, региона, города, субъекта с определенными показателями и сроком и говорит, что цена данного проекта составляет столько-то миллиардов рублей или долларов и срок реализации вот такой. Заходят группой, командой и выводят это государство или субъект на те показатели, которые есть в проекте.

Вот представьте: заходит команда профессионалов, у них есть определенные промежуточные результаты – это же отслеживается все на государственном уровне. Вот взять нашу страну: здесь у нас – сельхознаправление, здесь – драгметаллы, здесь – нефть, здесь – море и т.д. На этой карте разобрать по отраслевым признакам нашу страну: здесь у нас будет такой завод, здесь – такой, по управленцам заходят туда, там показатели, и динамично развивают регионы нашей страны. Это фантазия пока. Возможно, есть какие-то контраргументы, которые я не додумываю. Но в целом я вижу будущее за проектным подходом, что, собственно, сейчас и происходит. Проекты "Комфортная городская среда", "Безопасные дороги" — это все проектный подход, об этом мы еще 5 лет назад разговаривали. Это правильно. Мы можем конкретно понимать по направлениям, какие стоят задачи, какие сроки и к чему мы должны в конечном итоге прийти. Есть 65 дворовых территорий, 47 дорог – есть конкретный результат, который мы можем понимать, осознавать и оценивать.

- Вы довольны своим депутатством?

- Доволен. Конечно, есть какие-то моменты, над которыми надо работать. Я считаю, что недостаточно контактен с округом на сегодняшний день, и над этим работаю. Есть определенный план взаимодействия. Я ни минуты не жалел об этом шаге. Это же моя жизнь, мои действия, я за это ответственен. Сейчас нагрузка большая — и Федерация, и спортсмены, за которых я ответственен, и бизнес, и политика, но я положительно ко всему этому отношусь, потому что это этап моего личностного роста – не только в деталях, а даже в глобальном плане – самоорганизации. Это очень важно – правильно выстроить свой рабочий график и успеть все.

- Какие у Вас политические амбиции? Чего Вы хотите достигнуть на этом поприще?

- Достигнуть уважения моих избирателей – это самое главное достижение в этой сфере. Быть настоящим депутатом. Депутат – это не то, чтобы надел значок и пошел, гордишься этим, а очень большая ответственность перед людьми, которые верят, что ты действительно можешь помочь отстоять их интересы. С другой стороны, у некоторых горожан потребительская позиция: депутат пришел – дай денег, дай вот это и еще это… Я на каком-то этапе был удивлен: ребят, что это такое, что значит "дай"? Руки, ноги, голова – все на месте. Давайте мы совместно выработаем механизм, который поможет решить те или иные вопросы. То есть я сразу говорю: "Если мы готовы совместно, я готов приложить все усилия, от меня зависящие, чтобы повлиять на продвижение того или иного вопроса, изыскивать законные возможности на решение проблем. А покупать голоса я не буду. Давайте выстраивать конструктивное взаимодействие и решение вопросов". Есть ряд вопросов, которые нет возможности на этом этапе решить, требуется время – это тоже нужно понимать, а не так, что депутат не решил – значит, он плохой депутат. Я не обещаю золотых гор, мол, приду, у вас будут дорожки подстрижены, асфальт выложен, освещение, коммунальные услуги подешевеют и т.д. Нет, чудес не бывает. Есть понятное взаимодействие. Я предлагаю мой телефон, мои дни приема, механизм взаимодействия, почта, WhatsApp. Если у вас есть какой-то вопрос и не взяли трубку – напишите, мы обязательно с вами свяжемся и будем взаимодействовать. Если мы не можем решить, значит, мы даем честную обратную связь: мы не можем решить или это требует дополнительного срока. Либо мы взаимодействуем — собираемся на улице, у дома, и вы тоже участвуете в решении. И мне понравилось, что в этом плане люди меня услышали. Держать слово — для меня очень важный составляющий момент в жизни. А еще не давать лишних обещаний, чтобы сформировать какой-то ложный авторитет. Он, как правило, быстро растворяется и лучше формируется, когда все откровенно. Люди это чувствуют.

- Предпринимательское сообщество в вашем округе охотно идет на такое партнерство – совместно решать дела, выстраивать какую-то работу?

- "Рабочие" предприниматели – такой слой населения, который надеется только на себя. У нас в Федерации слоган: "Верь в себя: ты – чемпион своей жизни". Так и многие предприниматели — они надеются на себя, и правильно делают, не ждут какой-то поддержки со стороны. Они привыкли взаимодействовать в партнерских отношениях: не "помоги мне", а "давай сделаем". Люди, несмотря на различную динамику развития экономики, откликаются. Но предприниматели – рациональный народ, они должны получать обратную связь, понимать свою выгоду, для чего они это делают. Например, у меня в округе работает компания "Строительная перспектива". Отношусь с большим уважением к руководителю компании Андрею Комякову. И мне его позиция близка: в первой школе он взял и сделал детскую площадку, потратил не один миллион рублей, и я его понимаю – он реально получает от этого положительный заряд, положительную энергию, что его площадка востребована, а значит, ты полезен району, городу. В микрорайоне Красноармейский — Партизанская есть детская игровая площадка – это тоже Комяков сделал. Это определенная энергетическая подпитка, зарядка и возможность реализовывать себя. Это только один из примеров, что бизнес делает реально огромный вклад в развитие нашего города. А таких примеров много. Люди добрые у нас, край хороший. Сейчас выберем нового губернатора, будем с новыми силами развивать экономику, бизнес, затягивать сюда крупных инвесторов.