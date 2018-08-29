Технология блокчейн будет использоваться Пенсионным фондом России для отслеживания информации о трудовых договорах, которые заключают сотрудники и работодатели, пишут "Известия".

Таким образом планируется уменьшить расходы на хранение большого объема данных, а также защитить граждан от недобросовестных работодателей, допускающих нарушения при трудоустройстве.

Кроме того, в ПФР ожидают, что их цифровая платформа станет агрегатором сервисов соцобеспечения населения, интегрируя те из них, о которых пользователи еще не знают.

"Цифровая платформа ПФР должна, с одной стороны, существенно снизить трансакционные издержки фонда, а с другой — обеспечить его проактивное развитие в условиях цифровизации российской экономики", — рассказали изданию в пресс-службе фонда.

Отмечается, что развитие смарт-контрактов сделает прозрачными отношения между физическими и юридическими лицами. Важным фактором станет и высвобождение труда тех, чья деятельность связана с заключением соглашений и договоров.

Эксперты уверены, что в действиях ПФР есть смысл, поскольку уровень нарушения трудовых соглашений между сотрудниками и работодателями очень высок. Права работника нарушаются изначально, когда работодатель сразу при трудоустройстве определяет некие условия по упрощенному увольнению.