Технология блокчейн будет использоваться Пенсионным фондом России для отслеживания информации о трудовых договорах, которые заключают сотрудники и работодатели, пишут "Известия".
Таким образом планируется уменьшить расходы на хранение большого объема данных, а также защитить граждан от недобросовестных работодателей, допускающих нарушения при трудоустройстве.
Кроме того, в ПФР ожидают, что их цифровая платформа станет агрегатором сервисов соцобеспечения населения, интегрируя те из них, о которых пользователи еще не знают.
"Цифровая платформа ПФР должна, с одной стороны, существенно снизить трансакционные издержки фонда, а с другой — обеспечить его проактивное развитие в условиях цифровизации российской экономики", — рассказали изданию в пресс-службе фонда.
Отмечается, что развитие смарт-контрактов сделает прозрачными отношения между физическими и юридическими лицами. Важным фактором станет и высвобождение труда тех, чья деятельность связана с заключением соглашений и договоров.
Эксперты уверены, что в действиях ПФР есть смысл, поскольку уровень нарушения трудовых соглашений между сотрудниками и работодателями очень высок. Права работника нарушаются изначально, когда работодатель сразу при трудоустройстве определяет некие условия по упрощенному увольнению.
Комментарии
Пол России работает по договорам в которых минималка. Вот если налоговая бы платила за доносы на таких работодателей или хотя бы хоть что то делала то был бы смысл
А какой смысл платить пенсионные взносы с белой зарплаты? В надежде дожить до пенсии и получать почти социалку, как и никогда не работавший маргинал?
Ну если у вас официала больше 50 т.р. то смысл есть
От произвола государства в лице ПФР не защитит никто. Только мы сами, прогнав воров из власти.
Лучше бы защитили от перевода в частные ПФР (которые уходят в оффшоры и лопаются, "освоив" деньги).
Супруге звонок:
- Пенсионный фонд РФ. Проверка данных. ФИО такие-то?
- Да
- Снилс такой-то?
- Да
- Прописка такая-то?
- Да
- Спасибо, что ... (неразборчиво) ... до свидания
Через пару недель пришло письмо с двумя экз договора о добровольном переводе в НПФ "Социум". Пока не подписывали. Не знаем что делать. Из-за переводов туда-сюда уже гарантированно потеряем часть накоплений. Уродцы.
Почитал в интернете, явление массовое. Звонят из коллцентров, где фоном десятки голосов. Акценты часто восточные или украинские.
Хотел в роспотребнадзор пожаловаться или еще куда повыше, так руки и не дошли.
Ну пожалуйтесь,ну уволят вас..зачем такой сотрудник,еще по статье постараются..новый работодатель позвонит старому..волчий билет готов..Где будете получать в принципе з/п???и второе:а вы уверены,что сможете воспользоваться своими накоплениями?Или вы такой добрячок,что готовы просто так отдавать каждый месяц денежки чужому дяде???Скажите куда скинуть номер карты,какая вам разница в таком случае,дяде или тете перегонять..все равно не увидите их..