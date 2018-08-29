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Уборку сахарной свеклы начали в Калманском и Ребрихинском районах Алтайского края, сообщает региональный минсельхоз.

Согласно информации ведомства, корнеплоды убрали с площади 376 гектаров, валовой сбор составляет около 12 тысяч тонн. Полученный урожай отгружают на перерабатывающее предприятие.

Отметим, что выращиванием сахарной свеклы в регионе занимаются на землях четырех районов — Топчихинского, Калманского, Ребрихинского и Павловского. Общая площадь, отведенная под эту культуру, в этом году превышает 23 тысячи гектаров.