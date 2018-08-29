Что ждет ребенка в школе и что ему нужно знать, чтобы быть готовым к ней? И его, и вас ожидает абсолютно новый этап жизни. И для этого требуется определенная интеллектуальная, социальная, материальная, эмоциональная и психологическая "зрелость", которая поможет малышу успешнее учиться и заложит основу для дальнейшего роста.

Перед походом в школу ребенок должен знать:

ФИО (собственные и родителей);

свой домашний адрес и телефон, город, страну;

самые распространенные растения, животных;

дни недели, времена года (и их последовательности), количество месяцев в году;

цвета, виды спорта и популярные профессии;

имена известных писателей, поэтов;

основные правила дорожного движения;

праздники.

Кроме того, первоклассник должен понимать разницу между "право" и "лево"; улицей, городом и страной; фруктами, ягодами, овощами, деревьями и кустарниками; зверями, птицами, рыбами, насекомыми, дикими и домашними животными; буквами и звуками, гласными и согласными (глухими и звонкими).

А еще уметь: решать простые задачки, отгадывать загадки; восстанавливать последовательность, выделять общие признаки у предметов и видеть отличия; описывать картинку, пересказывать историю, учить наизусть стихотворение и небольшой отрывок из 5-6 предложений; считать до 10 и выполнять простые арифметические действия; читать небольшие предложения (до 5 слов) и понимать прочитанное; определять количество звуков и слогов в простых словах типа "дом", "суп", "нога"; обращаться с ножницами, вырезать по контуру, вырезать геометрические фигуры; управляться с ручкой и карандашом, проводить четкие линии без линейки, штриховать, закрашивать, не выходя за контур.

То есть на данном этапе у ребенка уже должен быть определенный уровень мышления, памяти, внимания.

Кроме того, ему необходимо научиться строить отношения и общаться – с учителем и другими ребятами, быть вежливым и признавать авторитет взрослых, уметь выполнять задания, в каких-то вопросах уже быть самостоятельным, учиться организованности.

Что же должны знать родители, чтобы успешно справиться с задачей подготовки ребенка к школе?

Старайтесь развивать у малыша самостоятельность, способность анализировать ситуацию, доносите до него знания в игровой форме, развивайте его любознательность и интерес к жизни. Проводите больше времени с ним, вместе лепите, рисуйте и читайте книги. Это поможет ребенку проще адаптироваться к школе.

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