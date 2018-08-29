Коллектив музея "Как-так?" поздравляет всех школьников и их родителей с Днём знаний и стартом нового учебного года. Хочется, чтобы этот день не был причиной печали, а запомнился долгожданными веселыми встречами, задорным и звонким смехом, новыми интересными знакомствами и пробуждением жажды к знаниям. Чтобы сил и терпения хватило на весь грядущий год. Высоких отметок, легких контрольных, интересных уроков и верных друзей, с которыми всё, что было уже сказано, легко осуществится.

А скрасить школьные будни поможет музей занимательных наук "Как-так?".

В воскресенье, 2 сентября, в 16:00 в музее приготовили научно-познавательное шоу сумасшедшего профессора Николя "Школьная наука". В этом шоу интересные и зрелищные эксперименты соседствуют с опытами, которые откроют ребятам удивительный мир знаний. Здесь и опыты с сухим льдом, и интересные эксперименты со звуком, полимерами. Никогда школьная наука не была такой интересной.

В среду, 5 сентября, акция "Вход в музей за 100 рублей". С 15 до 20 часов стоимость входного билета для всех составит всего 100 рублей. Дети и взрослые смогут увидеть интересные экспонаты, объясняющие законы физики, механики, оптические явления. Музей интерактивный — все экспонаты можно приводить в действие самостоятельно. Остаться равнодушным сложно, яркие эмоции и незабываемые впечатления гарантированы всем гостям.

На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.

Музей занимательных наук "Как-так?"

Барнаул,

проспект Ленина, 147в

Тел.: (3852) 571-132

https://vk.com/kaktak22

http://kaktak22.ru/

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