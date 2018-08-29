Алтайский край вошел в топ-10 российских регионов по приросту преступлений коррупционной направленности. В частности, речь идет о получении взятки. В первом полугодии 2018 года число таких преступлений в крае выросло сразу на 88%.

Если посмотреть на статистику, то в Алтайском крае за период с января по июнь 2018 года выявлено на 23 случая получения взятки больше, чем это было в первом полугодии 2017-го. Для сравнения, в прошлом году таких преступлений оказалось 26, сейчас — 49. А вот в январе-июне 2016 года было выявлено и вовсе 105 случаев получения взятки в крае.

Как оказалось, регионы с самым большим "удельным весом" взяткополучателей — Чукотка и Коми, а взяткодателей — Калмыкия и Чечня. Актуальные данные на сайте Генпрокуратуры проанализировал РБК.

В первой половине 2018 года на каждые 100 тысяч россиян пришлось 1,5 зарегистрированных случая получения взятки (ст. 290 УК) и 0,9 случая дачи взятки (ст. 291 УК). Таким образом, можно утверждать, что на каждый миллион россиян приходится 24 человека, уличенных в причастности к взяткам, — 15 получивших и девять давших.

По абсолютному количеству выявленных взяткополучателей на первом месте Ростовская область: в первой половине 2018 года там было зарегистрировано 130 преступлений по ст. 290 УК, тогда как в Москве — 127. В остальных регионах за полгода выявлено менее сотни таких преступлений в каждом. В первую десятку попали Московская и Челябинская области, Краснодарский край, Оренбургская область, Башкирия и Дагестан.

Обращает на себя внимание, что в Алтайском крае резкий рост показателей последовал за еще более резким падением год назад. "Это говорит о том, что основная отработанная технология преследования за взятки была связана с мелкими кейсами — учителями, врачами. Соответственно, все, что у них было отработано, в 2017 году попало в мелкое взяточничество. На следующей коллегии они "получили по голове" и принялись выравнивать показатели", — считает ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев.

"Некоторые события, например изменения закона, позволяют уронить статистику, а затем у правоохранительных органов есть необходимость ее медленно наращивать. Нарастание продолжится до очередной большой реформы, которая снова уронит показатели", — пояснил эксперт.

Титаев отметил, что преступность по статьям УК, связанным со взяточничеством, относительно легко поддается конструированию: "Велика роль оперативной работы и велик вклад правоохранительных органов: могут найти, могут не найти".