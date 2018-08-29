Порошенко заявил, что Россия начала вмешиваться в выборы на Украине

Президент Украины Петр Порошенко полагает, что Россия уже активно вмешивается в украинские выборы через социальные сети, сообщает RT.

"Уже сейчас ведущие IT-компании фиксируют создание тысяч, десятков тысяч фейковых аккаунтов с русскими корнями. Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании — фейковые новости, подрыв стабильности", - приводит слова Порошенко его пресс-служба.

По его словам, Россия "уже хорошо набила себе руку" в других странах, якобы вмешавшись в референдумы о ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС в Нидерландах и о выходе Великобритании из Евросоюза.

Президент Украины также отметил, что для предотвращения "вмешательства" России в выборы необходимо "искать пути к сотрудничеству с другими государствами".