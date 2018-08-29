Дождь с насекомыми прошел в одном из сел Якутии

В якутском селе Алтанцы Амгинского района в ночь с 27 на 28 августа прошел дождь с насекомыми, сообщает SakhaDay.

Местная жительница рассказала, что обнаружила у себя в палисаднике маленьких букашек длиной 3-4 см, которые лежали и шевелились: "Их было очень-очень много. Также они были у соседнего дома и даже на улице. Чтобы избавиться от них, я потравила дихлофосом, но они оказались живучими".

Местные экологи, исследовав образцы, отметили, что ранее таких насекомых в этом районе не наблюдали.

Начальник управления экологии Амгинского района Семен Заровняев сомневается, что насекомые выпали вместе с осадками: "Мы отправили образцы в Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН для того, чтобы выяснить название насекомых. По предварительной версии, это водные клопы. Они пахнут специфически — озером и болотом".

Появилась версия, что причина появления насекомых связана с разрушительным паводком, который наблюдался этим летом в Амгинском районе Якутии.