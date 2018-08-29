Фото: сибфоут.мвд.рф

Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, связанного со стрельбой на берегу Оби под Барнаулом.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, сотрудники линейного пункта полиции в порту Барнаула в ходе проведения рейдовых мероприятий в акватории реки услышали звуки, похожие на выстрелы.

Прибыв на место происшествия — на остров, расположенный на правом берегу Оби, правоохранители задержали находящихся в состоянии алкогольного опьянения троих жителей Новоалтайска.

"Полицейские установили, что один из мужчин произвел несколько выстрелов из гладкоствольного охотничьего ружья в сторону людей, сплавляющихся на лодке по главному судовому ходу реки. В результате чего у одного из пострадавших была повреждена мочка уха, второй получил ранение в грудь. Мужчины отрицали факт стрельбы. Однако после обнаружения полицейскими на месте происшествия банок с надписью "порох", незарегистрированного гладкоствольного охотничьего ружья и 50 единиц патронов 16-го калибра один из рыбаков признался, что причиной стрельбы стал конфликт из-за сетей, расставленных ими в протоке", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Также установлено, что изъятое на месте происшествия вещество является порохом, изготовленным промышленным способом, общей массой 290 граммов. В этой связи в отношении 38-летнего жителя Новоалтайска возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатого вещества.

Кроме того, в отношении фигуранта возбуждено административное производство за нарушение оборота гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия.

Разбирательство продолжается.