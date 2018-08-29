Среда, 29 Август, 13:49

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 67,39
€ 78,76
477638
21°
Обь
127см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Стрельбу из-за сетей на протоке устроила пьяная компания под Барнаулом

, ИА "Амител"
В результате инцидента пострадали два человека

Фото: сибфоут.мвд.рф

Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, связанного со стрельбой на берегу Оби под Барнаулом.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, сотрудники линейного пункта полиции в порту Барнаула в ходе проведения рейдовых мероприятий в акватории реки услышали звуки, похожие на выстрелы.

Прибыв на место происшествия — на остров, расположенный на правом берегу Оби, правоохранители задержали находящихся в состоянии алкогольного опьянения троих жителей Новоалтайска.

"Полицейские установили, что один из мужчин произвел несколько выстрелов из гладкоствольного охотничьего ружья в сторону людей, сплавляющихся на лодке по главному судовому ходу реки. В результате чего у одного из пострадавших была повреждена мочка уха, второй получил ранение в грудь. Мужчины отрицали факт стрельбы. Однако после обнаружения полицейскими на месте происшествия банок с надписью "порох", незарегистрированного гладкоствольного охотничьего ружья и 50 единиц патронов 16-го калибра один из рыбаков признался, что причиной стрельбы стал конфликт из-за сетей, расставленных ими в протоке", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

Также установлено, что изъятое на месте происшествия вещество является порохом, изготовленным промышленным способом, общей массой 290 граммов. В этой связи в отношении 38-летнего жителя Новоалтайска возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатого вещества.

Кроме того, в отношении фигуранта возбуждено административное производство за нарушение оборота гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия.

Разбирательство продолжается.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

29.08.2018 13:29
- гость -

Сети - зло, их вообще запретить надо, а то рыбы вообще не останется.

0  0
29.08.2018 13:40
Митенька ржевский

А поточнее, где это произошло? В районе Научного городка, небось?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
13:49
Полиция опровергла сообщения о массовой драке у ТРЦ "Огни" в Барнауле 0
13:32
Более 10 российских туристов пострадали в ДТП в Турции 0
13:21
Стрельбу из-за сетей на протоке устроила пьяная компания под Барнаулом 2
13:14
Порошенко заявил, что Россия начала вмешиваться в выборы на Украине 0
13:02
СМИ: Алтайский край показал резкий рост по числу выявленных взяточников 1
13:00
Школьная наука: куда сводить ребенка в начале нового учебного года 0
12:47
Путин и пенсионная реформа: почему президент решил обратиться к народу 11
12:31
Здравствуй, школа: что нужно знать родителям и детям-первоклассникам 0
12:22
Что известно о новом руководителе алтайского Следкома Андрее Хвостове 0
12:18
ПФР с помощью новых технологий защитит граждан от произвола работодателей 6
12:03
Соловьев поддержал уголовные дела против "необразованных сопляков" 21
11:54
Федеральные каналы изменили сетку вещания ради обращения Путина к народу 6
11:41
Уборку сахарной свеклы начали в Алтайском крае 0
11:22
Россия выделит деньги Мьянме и Бангладеш на преодоление кризиса 13
11:16
Последняя надежда: жители Алтая заявляют о нерешенных проблемах края 30
11:03
ФАС попросила новые полномочия из-за "угрозы обороне страны" 0
10:51
Резкое похолодание и дожди обещают в Алтайском крае 1 сентября 0
10:34
Барнаульца обвиняют в мошенничестве при покупке 26 автомобилей 4
10:24
Нападения подростков на людей объяснили "идиотскими реформами образования" 25
10:13
Фальшивые деньги номиналом 5000 рублей продолжают "гулять" по Барнаулу 0
10:02
СМИ: Путин планирует внедрить "эталонные тарифы" в ЖКХ и энергетике 2
09:41
Неврачебная ошибка: СМИ "похоронили" жителя Алтая с донорским сердцем 12
09:23
Путину пожаловались на Кадырова за сравнение правозащитников с террористами 3
09:14
Опубликованы первые фото Медведева после его таинственного исчезновения 22
09:13
Как найти надежное агентство недвижимости 1
09:02
Сборы детей к 1 сентября вызывают финансовые затруднения у половины россиян 38
08:54
Ученые выяснили, какую роль Сибирь сыграла в Великом вымирании на Земле 3
08:41
Песков объяснил решение Путина выступить с обращением о пенсионной реформе 14
08:29
Популярность Путина на Западе объяснили австрийские СМИ 2
08:17
Услышать людей: депутаты рассказали о проекте комфортной среды в Барнауле 28
08:06
Владимир Колотов: "Алтайгражданпроект" спокойно пережил не один кризис" 1
07:50
Хлебцы и слайсы: как и из чего их производят 0
07:34
Администрация Барнаула показала, какими плакатами украсят город к 288-летию 7
07:22
Какие грандиозные транспортные проекты могут реализовать в Алтайском крае 18
07:15
Для тех, кто любит мясо: проект Amic.ru об алтайских продуктах
Мясо давало нашим предкам силу и энергию, чтобы пережить лютые сибирские морозы, охотиться и выживать в суровых условиях
07:03
Подорожает: экономист о том, как скажется падение рубля на ценах в регионе 1
06:48
Сносить нельзя оставить: какие спортобъекты на Алтае нуждаются в ремонте 1
06:32
Фотографии автомобилей, пострадавших из-за неправильной парковки 0
06:23
Власти Барнаула объяснили, зачем на улице Молодежной вырубают деревья 5
06:14
Дожди с грозами и +24 градуса обещают в Алтайском крае 29 августа 0
06:01
Главным алтайским полицейским стал Андрей Подолян: кто он и чем известен 3
05:07
Постпред Украины при ООН анонсировал "неприятные сюрпризы" для России 2
04:05
YouTube расскажет о потраченном на просмотр видео времени 0
03:04
Экс-главу "Трансаэро" обвинили в растрате 1,3 миллиарда рублей 0
02:05
28 августа стало самым жарким в Москве за последние полвека 0
01:05
Около 20 ядовитых змей изъяли из московской квартиры 0
00:06
Четырехметровая позолоченная статуя Эрдогана появилась в Германии 0
23:47
СМИ озвучили время телеобращения Путина по пенсионной реформе 4
23:27
В Пентагоне назвали условия вывода войск США из Сирии 0
23:13
Более восьми тысяч цветов не пустили в Новосибирск накануне 1 сентября 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.