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Путин может смягчить условия пенсионной реформы для женщин

, ИА "Амител"
Корректировки могут касаться сохранения льгот и снижения возраста выхода на пенсию для отдельных категорий людей

Фото: vistanews.ru

Президент России Владимир Путин в среду, 29 августа, в обращении к народу публично сформулирует свое отношение к пенсионной реформе, дискуссия вокруг которой длится уже несколько месяцев. Обращение запланировано на полдень по московскому времени.

Законопроект о пенсионной реформе правительство внесло в Госдуму в июне. Пенсионный возраст будет подниматься постепенно: у мужчин — до 65 лет, у женщин — до 63 лет. Госдума уже приняла законопроект в первом чтении. Населению реформа не понравилась, популярность президента начала снижаться: за неделю электоральный рейтинг Путина упал с 62 до 54%, доля доверяющих ему снизилась с 75 до 67%. Отрицательно относятся к идее повысить пенсионный возраст 84% россиян.

На обращении президента все обсуждения реформы закончатся и начнется подготовка проекта федерального бюджета на 2019-2021 гг., пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники. 

Что именно скажет президент, чиновники не знают, но, скорее всего, он объявит о смягчении условий реформы. Ведь, как отмечают эксперты, людям важен именно возраст выхода на пенсию, и "подачки" в виде обещаний хорошей жизни существенной роли не играют.

Главными в выступлении президента должны быть конкретные предложения о корректировке правительственной концепции реформы, говорит бывший сотрудник администрации президента. Вариантов, как именно это сделать, много, отмечают два чиновника: президент проводил совещания, выслушал разные идеи, но что решил – неизвестно.

Среди идей, например, сохранить налоговые льготы для тех, кто должен был выйти на пенсию, увеличить шаг повышения пенсионного возраста, повысить возраст выхода на пенсию женщин только до 60 лет. Обсуждались и понижающие коэффициенты для тех, кто хочет раньше выйти на пенсию, а также предложение бизнеса снизить страховые взносы за работающих пенсионеров.

Корректировки могут касаться сохранения льгот и снижения возраста выхода на пенсию для отдельных категорий людей, полагает бывший сотрудник администрации президента. Скорее всего, для женщин, считает федеральный чиновник.

Пенсионная реформа должна решить проблему старения населения (людей старше 65 лет в России стало рекордно много — 27% от людей трудоспособного возраста) и, как следствие, дефицита Пенсионного фонда (ПФР). Экономить на повышении пенсионного возраста федеральный бюджет начнет с 2020 года, следовало из проекта Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенной политики на 2019-2021 гг.

Для бюджета до 2024 г. смягчение условий повышения пенсионного возраста – например, для женщин до 60 лет и (или) мужчин до 63 лет — никакого значения не имеет, говорит замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин: все сэкономленные деньги идут на ускоренную индексацию пенсий. Правда, в случае роста инфляции и (или) замедления экономического роста на индексацию может потребоваться увеличение трансферта из федерального бюджета, продолжает он, тяжелее будет выполнить обещание при более медленном повышении возраста. 

До 2024 г. можно делать что угодно, согласен эксперт, участвовавший в обсуждении реформы, но индексация, возможно, окажется меньше.

С фискальной точки зрения решение не отразится на бюджете в 2019-2024 гг., согласен и чиновник, но реформа готовилась для балансировки пенсионной системы уже после 2025 г. И если смягчать ее сейчас, все равно придется возвращаться к теме пенсионного возраста в следующий президентский срок, отметил эксперт.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.08.2018 14:18
- гость -

но реформа готовилась для балансировки пенсионной системы уже после 2025 г.

а то, ожидаемая продолжительность жизни при рождении для рожденных в 1964-1965 гг мужчин составляет 64,6 г....

0  0
29.08.2018 14:34
- гость -

Продолжительность жизни мужчины в среднем 67 лет, в Алтайском крае меньше. В 65 лет на пенсию и через 2 года жизнь закончилась? Это геноцид какой-то!

0  0
29.08.2018 14:36
- гость -

14:34

Это стабильность!

0  0
29.08.2018 14:40
- гость -

В Китае, глядя на неадекватов в правительстве России, приняли решение снизить на 5 лет пенсионный возраст для мужчин и женщин до 55 и 50 лет, с 60 и 55 лет. Даже, если проживешь 80 лет, то 15 лет на пенсии очень мало.

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29.08.2018 14:57
- гость -

Всякий, кто сможет вырастить две травинки там , где раньше была одна, оказывает большую услугу своей стране, чем целое племя политиков...Джонатан Свифт

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29.08.2018 15:13
Маколей

Хорошее правительство не то, которое хочет сделать людей счастливыми, а то, которое знает как этого добиться!!!!!

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