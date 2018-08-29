Полиция опровергла появившиеся ранее в социальных сетях сообщения о массовой драке у ТРЦ "Огни" в Барнауле, сообщает "Алтайская правда".
В социальных сетях и некоторых СМИ ранее появились данные о том, что возле торгового центра вечером 28 августа произошла потасовка с участием примерно 15 человек.
В ГУ МВД России по краю по этому поводу заявили, что накануне вечером проезжавший мимо торгового центра патруль заметил четырех человек. Предположительно, молодые люди выясняли отношения между собой. Полицейские вмешались в ситуацию.
Установлено, что драки не было, а между парнями случился лишь словесный конфликт. В итоге двух молодых людей доставили в отдел полиции. В отношении них оформлен протокол за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.
Комментарии
Капец у нас,страна) Врут и отмазываются на всех уровнях!
А что молчок про обманутых кликнтов АТБ которые сегодня митинговали перед банком?
Вмешаться и избрать разные вещи. Россия только вмешаться может а вот избрать ума не хватает, России еще очень долго учиться у США по построению марионеточных государств