Полиция опровергла появившиеся ранее в социальных сетях сообщения о массовой драке у ТРЦ "Огни" в Барнауле, сообщает "Алтайская правда".

В социальных сетях и некоторых СМИ ранее появились данные о том, что возле торгового центра вечером 28 августа произошла потасовка с участием примерно 15 человек.

В ГУ МВД России по краю по этому поводу заявили, что накануне вечером проезжавший мимо торгового центра патруль заметил четырех человек. Предположительно, молодые люди выясняли отношения между собой. Полицейские вмешались в ситуацию.

Установлено, что драки не было, а между парнями случился лишь словесный конфликт. В итоге двух молодых людей доставили в отдел полиции. В отношении них оформлен протокол за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.